200 Jahre alt werden? Das geht! Mit gesunder Ernährung und stressfreiem Leben

Menschen in unseren Breiten verhungern, obwohl sie sich täglich den Bauch vollstopfen. Sie verfallen mit 60, 70 Jahren – werden körperlich und psychisch krank, obwohl sie leicht 200 Jahre alt werden könnten“, behauptet der Grazer Autor und Gesundheits-experte Peter Steffen in seinem Buch „Das Geheimnis ewiger Jugend“. Und beruft sich dabei nicht zuletzt auf seinen Freund und Lehrmeister, den weltberühmten Herzchirurgen Christiaan Barnard, der überzeugt davon war, dass der menschliche Organismus auf eine Lebensdauer von mindestens 150 bis 200 Jahre ausgerichtet ist. Aber, so Steffen, aufgrund falscher, ungesunder Lebensweise über Jahrzehnte hinweg, sei der Verfall nach 60, 70, 80 Jahren vorprogrammiert. Ernährung und Stress nennt er in diesem Zusammenhang als die Hauptübel.

Wider die Natur

Steffen: „Wir verhungern mit leergeräumten Mineralstoff-depots, weil die Bäuche weitgehend nur mit totgekochter, widernatürlich erzeugter Nahrung ,gefüllt‘ werden. Dazu kommt ein übersäuerter Organismus – das Grundübel fast aller Krankheiten – ausgelöst durch permanenten Stress, minderwertige Nahrungsmittel, falsche Essgewohnheiten und psychische Belastungen. Das forciert Krankheiten wie Diabetes, Osteoporose, Arthrose, Krebserkrankungen sowie generell den Verfall und das Altern.“

Wildkräuter sind Medizin

Natürliche Lebensweise im Einklang mit der Natur sowie biologische, gesunde Lebensmittel sind für Steffen deshalb die Basis eines gesunden, langen Lebens. Und er plädiert: „Für eine Umkehr zu einem natürlichen Leben ist es nie zu spät – und es geht auch viel einfacher, als man glaubt.“ Da gilt es etwa so Grundregeln einzuhalten wie: „Die tägliche Ernährung soll zu 20 bis 30 Prozent aus hochwertiger, biologischer Rohkost bestehen – viel Gemüse, viele Kräuter und vor allem auch Wildkräuter wie Brennnessel, Löwenzahn oder Vogelmiere.“ Allein in einem Büscherl Brennnessel, betont Steffen, steckt die Mineralstoffmenge, für die man sonst an die 80 Häuptel Salat essen müsste. Auch das rohe Ei (hochwertig, biologisch, frisch, damit keine Salmonellengefahr besteht und damit es nicht den „bösen“ Cholesterinanteil erhöht) gehört zu den gesunden Basis-Lebensmitteln. Oder: Mit einem bis zwei Teelöffel Hanfsamen am Tag hat man eine ideale Versorgung mit Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Biologische Lebensmittel, so Steffen, sind unserem Organismus am ähnlichsten – und tun ihm deshalb auch gut. Widernatürlich erzeugte Nahrung belastet den Körper – es müssen in der Verarbeitung „Umwege“ gegangen, andere Mechanismen in Gang gebracht werden – das belastet und macht krank. Und er nennt ein Beispiel: „Ich beobachte immer wieder, dass Menschen mit Laktoseintoleranz sehr wohl Milch trinken können – wenn diese jedoch natürlich gewonnen wurde, von gesunden, unter natürlichen Lebensbedingungen gehaltenen Kühen, denen man vor allem nicht, wie üblich, die Hörner abgeschnitten hat.“

Hormone & Antibiotika

Was übrigens die immer verbreitetere Ablehnung von Fleisch angeht, meint der Experte: „Grundsätzlich ist Fleisch im Rahmen einer gesunden Ernährung kein Problem – wenn es nicht voll mit Hormonen und Antibiotika ist, von nicht artgerecht gehaltenen, unter Stress geschlachteten Tieren stammt.“ Problematischer als Fleisch sei der hohe Kohlehydratanteil an unserer Ernährung – rund 60 Prozent: „Zucker, Getreide, Mehlprodukte wie Nudeln, davon essen wir entschieden zu viel. Wenn Kohlehydrate, dann ,sanfte‘, wie Erdäpfel oder Reis.“

Vieles selber anbauen

Steffens Tipp: „So viel wie möglich auch selbst anbauen – es reichen oft schon ein Fensterbrett oder ein kleiner Balkon und geringer Aufwand, um fast rund ums Jahr eigenen Salat, eigene Kräuter zu haben.“ Mehr dazu im nächsten „Grazer“ sowie in „Das Geheimnis ewiger Jugend“ und „Mit Permakultur zurück ins Leben“ von Peter Steffen.