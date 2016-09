Baaam! Booom! Pooow! Comic-Helden im Anflug auf Graz!

Captain Austria, Donauweibchen, Lady Heumarkt und der Bürokrat ziehen bald über die Grazer Dächerlandschaft. Die „Austrian Super Heros“ (ASH) sind nämlich in ihrem dritten Heft auf „Mission: Graz“ unterwegs. Und sollen sogar steirischen Superhelden-Zuwachs bekommen! Gezeichnet wurde die Nummer vom Grazer Jörg Vogeltanz, Harald Havas kümmert sich um die Texte. Die Präsentation des Graz-Abenteuers findet am 28. Juli im Forum Stadtpark statt, am 30. Juli gibt‘s eine Signierstunde in der Buchhandlung Moser.