Grazer entsorgen ihre Goldfische in Teichen

Na bravo. Wer derzeit in den Eustacchiogründen, dem ORF-Park und am Rosenhain spazieren geht, sollte sich lieber seine Nase zuhalten. Denn gleich an allen drei Orten berichten Grazer von „extrem stinkenden Teichen“. Auffällig: Überall wurden Goldfische gesichtet.



„Die sind auch höchstwahrscheinlich die Ursache für das faule Gewässer“, erklärt die Grazer Fischereibiologin Nicole Prietl, die von massiven Problemen mit Goldfischbesitzern berichtet: „Viele Menschen entledigen sich ihrer Fische einfach dadurch, dass sie sie ins nächstbeste Gewässer werfen. Vielleicht wollen sie den Tieren Gutes tun, aber in Wahrheit hat das drastische Folgen!“



Denn durch die Goldfische verändert sich in einem Gewässer alles: „Sie übernehmen schnell die totale Herrschaft und bringen damit alles aus dem Gleichgewicht.“ Goldfische halten sehr viel aus und vermehren sich schnell. Auch was die Nahrung betrifft, sind sie wenig anspruchsvoll. So bedienen sie sich mitunter auch gerne am Laich anderer Tiere. Natürliche Feinde haben sie ebenfalls so gut wie keine.

Das alles kann zur Folge haben, dass sich Algen bilden, die Fische unter Sauerstoffmangel leiden und der Teich schlussendlich „kippt“, das heißt, für alle Tiere unbewohnbar wird.

„Besonders im Sommer kann das schnell passieren. Und da vor allem in heißen, niederschlagsarmen Wochen“, erklärt Prietl. Eine Lösung ist derzeit nicht direkt in Sicht: „Da hilft nur Eigenverantwortung. Es ist einfach nicht realistisch, dass jemand zumindest einmal in der Woche jedes Gewässer in der Stadt überprüft. Das wäre ein enormer Aufwand, dafür gibt es zu wenig Personal.“ Auch reicht es nicht, die Goldfische einfach wieder aus den Teichen zu fischen, da man aufs Neue ins natürliche Gleichgewicht eingreifen würde. Außerdem ist das auch verboten. Deshalb richtet Prietl einen Appell an alle Grazer: „Vor dem Kauf von Zierfischen sollte man sich ganz genau überlegen, ob man das auch wirklich will!“