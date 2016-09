Mega-Bau im Hof der Dominikanerkaserne geplat

Die „Wiederbelebung“ der Dominikanerkaserne in der Grenadiergasse lässt derzeit die Wogen hochgehen. Grund ist weniger die Sanierung des alten, denkmalgeschützten Gebäudes als vielmehr ein geplanter neuer Zubau. Da erheben Anrainer den Vowurf: „Der bei der Baubehörde eingereichte Neubau nimmt weder auf die UNESCO-Vorgaben zur Behandlung des Weltkulturerbes ,Stadt Graz – Historisches Zentrum‘ noch auf die soziale Struktur des Andrä-Viertels Rücksicht.“ Viel zu mächtig würde sich der Bau in die vorhandene Struktur einfügen.

Die Kritiker betonen in Bezug auf Bilder zum Projekt, dass durch die dort dargestellte Abbildung des Gebäudes die Bürger getäuscht würden: „Die Grenadiergasse wird beispielsweise als zweispurige Straße dargestellt, obwohl sie inklusive Gehsteig nur sechseinhalb Meter breit ist – das lässt das geplante Gebäude natürlich kleiner erscheinen.“ Und, so besorgte Anrainer, die auf den Architektenwettbewerb aus dem Jahr 2005 für dieses Projekt verweisen, der Hof der Dominikanerkaserne hätte mit einem zierlichen Gebäude überbaut werden sollen. Jetzt aber soll aufbauend auf einer dem Siegerprojekt zugrundeliegenden

Baubewilligung ein siebenstöckiges, großvolumiges Wohngebäude auf dem denkmalgeschützten Ensemble errichtet werden. Dieser geplante Neubau hätte mit der preisgekrönten Planung aus dem Jahr 2005 nichts mehr gemeinsam, Trotzdem sei die ursprünglich denkmalgeschützte Einfriedung bereits zu großen Teilen abgerissen worden. Baubeginn soll noch heuer sein.

Irrsinnige Dimension

Unterstützung bekommen die besorgten Anrainer in diesem Fall übrigens auch von Vizebürgermeisterin Elke Kahr, zuständig für die Bau- und Anlagenbehörde: „Das Bauprojekt in seinen jetzigen Dimensionen ist ein Irrsinn“, kritisiert sie. Und betont: „Da wird maximal ausgenutzt, was die Baudichte hergibt.“ Dass die Altstadtsachverständigenkommission (ASVK) die aktuellen Pläne abgenickt hat, kann Kahr nicht nachvollziehen – immerhin liege das Areal in einer sensiblen Altstadtschutzone.

Zurück zur Urversion

Ende August, Anfang September soll es deshalb zu einem „Runden Tisch“ kommen: Neben Kahr sollen dabei auch Vertreter von Bürgermeisteramt, ASVK, Stadtplanung und der Bauherren mit am Tisch sitzen. Ziel laut Kahr: eine Rückkehr zu früheren Entwürfen, die „nicht so wuchtig“ gewesen seien.