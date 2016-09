Gesundheit gedeiht auf dem Balkon!

Auf viel Interesse ist unser Vorwochen-Bericht über die Möglichkeit, mit gesunder Ernährung und einem stressfreien Leben bis zu 200 Jahre alt zu werden, gestoßen. Der Grazer Autor und Ernährungsexperte Peter Steffen gibt in diesem Zusammenhang ein Plädoyer für natürliche, biologische, vitale Lebensmittel ab: „Es gibt keine Abnützung, solange richtiges Material zugefügt wird. Heißt: Wir müssen zurück zu einer natürlichen Ernährung, dann können körperlicher und geistiger Verfall sowie Krankheiten weit nach hinten verschoben oder gar ganz ausgeschalten werden.“

Und Steffen plädiert auch dafür, sich vitale Lebensmittel selbst zu erzeugen. Das, so der Experte, geht sehr einfach. Selbst wenn man über keinen Garten verfügt, lässt sich mit wenig Platz und Aufwand viel frisches und gesundes Gemüse züchten. Da lassen sich etwa auf der Fensterbank in Blumentöpfen wunderbar Kräuter hochziehen – Kresse, Schnittlauch, Thymian, Basilikum usw. Und schon hat man das ganze Jahr hindurch eine hochwertige Mineralstoff-Versorgung. Mit Kamille, Salbei und Co. kann man die Fensterbank zu einer regelrechten Apotheke machen. Auch Salat gedeiht in Blumentrögen wunderbar. Und: Auf nur einem Quadratmeter lassen sich auf Balkon oder Terrasse sogar Erdäpfel anbauen (siehe Abbildungen links). Noch einfacher gelingt es mit einem Trog: Mit Erde und Laub auffüllen, drei bis vier Erdäpfel darin vergraben – auf die Ernte warten! Gurken und Kürbisse gedeihen auch gut in Säcken und Kübeln, die an der Wand befestigt werden.

Weitere Tipps und Anleitungen für den Eigenanbau liefert Steffen in seinem Buch „Mit Permakultur ,Zurück ins Leben“‘. Der Permakultur-Experte leitet dazu übrigens auch Projekte, wie etwa die Permakulturanlage Gut Aiderbichl oder den „Naschgarten“ der Gemeinde Voitsberg.

Zum Vergrößern Klicken.