Leben unter der Brücke regt auf

Die Hippies, die auf dem Grund des Stifts Admont wild campierten, wurden kürzlich von der Polizei vom Gelände entfernt. Der Eigentümer veranlasste das. Auch in Graz gibt’s Aufregung um Wildcamper. Eine kleine Gruppe von rund 20 Männern, Frauen und Kindern lebt seit einem Jahr (!) unter der Weinzöttlbrücke im Norden von Graz, nahe des GAK-Geländes. Es sind Rumänen, die in der Stadt tagsüber betteln und sich dann unter die Brücke zurückziehen. Bezirksvorsteher Johannes Obenaus: „Es gibt immer wieder Aufregung um diese Gruppe. Spaziergänger fühlen sich belästigt und wenn die Leute grillen und es extrem raucht, wird sehr oft die Feuerwehr gerufen. Man bringt die Camper aber nicht weg. Es sind EU-Bürger, in Rumänien gemeldet. Waschen und duschen tun sie sich bei der Caritas. Einschreiten könnte nur der Eigentümer – aber weder Land noch Stadt rühren sich da.“



Und Kurt Hohensinner, Schulstadtrat, zum Problem, dass die Kinder nicht zur Schule gehen: „Wir können nur insoweit vorgehen, dass wir sagen, wenn Kinder von Bettlern nicht in die Schule geschickt werden, gibt es keine subventionierte Hilfe etwa von der Caritas. Bildung ist wesentlich, sonst haben solche Kinder generell keine Perspektiven. Eine Mutter sagte einmal zu mir: ‚Bildung ist gut, aber betteln bringt mehr Geld.‘ Da könnte ich weinen.“