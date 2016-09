„Tochter in Fängen einer Sekte“

Der Grazer Rene Ilgerl befindet sich mitten in einem offenbar nie enden wollenden Alptraum: „Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren die Hölle durchlaufen. Eine sogenannte Sekte hat mir jetzt meine Tochter Nahia genommen.“



Der Grazer hat mit einer Frau aus der Obersteiermark, die aus dem Umfeld der sektenähnlichen Religionsgemeinschaft „Die Christliche Gemeinde“, bekannt auch als „Norweger-Gemeinde“, kommen soll, die heute dreieinhalbjährige Tochter Nahia. Die Beziehung lief schon bevor das Mädchen auf die Welt kam schief, und so trennte sich die Mutter vom Kindesvater. Ein endloser Streit um das Besuchsrecht und die Obsorge begann.



Treffen im Kaufhaus

Ilgerl: „Die Zeit war für mich furchtbar. Ich durfte meine Tochter nur alle zwei Wochen in einem Liezener Einkaufszentrum für drei Stunden sehen, und da war immer jemand vonseiten meiner Ex-Partnerin als Be­obachterin dabei. Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke durfte ich nur vom Auto aus in der Tiefgarage des Einkaufszentrums übergeben. Es war sehr traurig.“

Jetzt, am 12. August, hat der Kindesvater beim Bezirksgericht Liezen einen Antrag auf Änderung der Obsorge eingebracht.

„Die Kindesmutter hat ihren Wohnsitz nach Deutschland verlegt und damit entfallen natürlich alle Besuchskontakte. Ich fürchte, dass sie in Hannover bei dieser ‚Sekte‘ untergetaucht ist. Ich kann nicht beim Meldeamt nachfragen, sie hat eine Melderegistersperre für mich verhängen lassen.“ Ilgerl begründet seinen Antrag auf Obsorge vor allem mit dem Naheverhältnis der Kindesmutter zur „Christlichen Gemeinde“. Der Kindesvater wörtlich im Antrag an das Bezirksgericht: „Diese Bewegung mit sektenähnlichen Zügen gefährdet das Kindeswohl massivst. Ich möchte jetzt die elterliche Verantwortung übernehmen, eine gemeinsame Obsorge erscheint aussichtslos.“



Der Kampf um das Kind geht weiter. „Nahia, ich warte auf Dich. Ich bin da für Dich und ich vermisse Dich“, postet der Vater verzweifelt auf Facebook.