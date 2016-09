Ballsport-Clubs warnen: „Graz-Nachwuchs“ in Not

Insgesamt betreuen die Volleyballer vom UVC, die UBSC-Basketballer und die Handballer der HSG 485 Grazer Jugendliche. Und das mit ganz beachtlichem Erfolg. So war etwa der UBSC der einzige Basketballverein in ganz Österreich, der U14, U16 und U19 ins jeweilige Final Four bringen konnte. Obendrein leisten die Grazer Vereine durch die Jugendbetreuung sozial enorm wichtige Arbeit. Doch diese ist in dieser umfassenden Form wohl kaum noch machbar.



Die Kosten für den Nachwuchsbereich betragen jeweils jährlich etwa 60.000 Euro. Zu viel für die Klubvertreter, die Fehlbeträge teilweise sogar aus der eigenen Kasse ausgleichen müssen. „Die Grazer Ballsportklubs haben nicht nur eine sportliche, sondern auch eine hohe soziale Kompetenz. Wir würden uns dafür finanzielle Unterstützung, beispielsweise aus dem Sozial- und Gesundheitsressort wünschen“, erklärt HSG-Manager Michael Schweighofer.



„Für uns ist es nicht möglich, die Kosten ganz zu decken. Der Nachwuchs ist ein defizitärer Bereich“, sagt UBSC-Manager Michael Fuchs. Nicht zuletzt deshalb hat er beim UBSC zur Unterstützung des Nachwuchses ein eigenes Treuhandkonto eingerichtet. Hoffnung macht allen die Aussicht auf die neue Ballsporthalle. UVC-Manager Frederick Laure: „Diese Halle wird mit Sicherheit großes Interesse bei den Jugendlichen wecken und für einen Anstieg der Popularität sorgen! Wir alle blicken hoffnungsvoll auf die große Chance, die sich durch die Halle ergibt.“