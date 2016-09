Mountainbike-WM in Graz

Am kommenden Freitag werden die Bewerbungsunterlagen nach Lausanne geschickt. Die Chancen, dass Graz und die slowenische Nachbarstadt Marburg 2018 die Mountainbike-Weltmeisterschaft ausrichten können, sind sehr groß. Eine Entscheidung fällt im November.



Stattfinden soll die WM an zwei Wochenenden im Mai/Juni 2018. Gestartet wird dann mit dem Olympischen Cross-Country im Herzen von Graz und beendet wird die WM mit dem Downhill-Rennen im Bike Park Pohorje in Marburg.



TV-Spektakel

Beide Städte sind natürlich enorm interessiert an dieser bedeutenden Sportveranstaltung. Mountain Bike World Cup bedeutet: 300 Starter bei Damen und Herren, 17 Profiteams mit riesigen Trucks und Crew, 19 Fernsehstationen, die das Rad-Spektakel live in 99 Ländern mit rund 36 Millionen Zusehern übertragen werden.

4,4 km Rennstrecke

Der für den Worldcup zuständige Kommissär Beat Wabel, selbst Schweizer Radprofi, bevor er nach seiner aktiven Laufbahn 2003 zur UCI gewechselt hat, war jetzt in Graz. Wabel hat neben der Olympia-Strecke in Peking 2008 zahlreiche Weltcupstrecken geplant und ist auch zuständig für die Abnahme von Strecken.

Thomas Rajakovics, Sprecher des Grazer Bürgermeisters: „Auf Grund seiner Freundschaft mit dem Leiter des Bike Parks in Maribor, Iztok Kvas, und Werner Madlencnik, dem Mountainbike-Organisator in Schladming, ist er nach dem Weltcuprennen in Kanada auf einen Zwischenstopp zu uns nach Graz gekommen, um die Rahmenbedingungen zu sondieren und die mögliche Cross-Country-Strecke einmal grob zu planen. I

ch muss sagen, er war begeistert von dem Ambiente. Am Sonntag und Montag ist er stundenlang das Gelände abgegangen und letztlich hat sich eine 4,4 Kilometer lange mögliche Rennstrecke mit Start und Ziel im ASKÖ-Stadion Eggenberg ergeben. Die Anregungen von ihm werden jetzt von Kvas und Madlencnik graphisch für den Bewerb ausgearbeitet.“ Im Schloss Eggenberg soll auch das WM-Zentrum installiert und in der ASKÖ-Halle ein internationales Pressezen­trum eingerichtet werden.



Bürgermeister Siegfried Nagl: „Für Graz, für Marburg, aber auch für die gesamte Region wäre der Weltcupzuschlag eine großartige Chance, uns einmal mehr als dynamische, junge und erlebnisreiche Europaregion international zu positionieren." Geht man von Wabels Einschätzung aus, dann haben Graz und Marburg große Chancen, den World Cup 2018 auszurichten.