Flug gegen Katastrophenhagel

Eigentlich ist Graz von sogenanntem „Katastrophenhagel“ mit tennisballgroßen Hagelkörnern verschont geblieben. Das liege, so die Stadt Graz, daran, dass man jährlich 25.000 Euro in die Hagelabwehr einzahlt.Dietmar Hausegger, Geschäftsführer der Steirischen Hagelabwehr: „Wir haben vor allem in diesem Jahr eine außergewöhnliche Situation. Sogenannte Superzellen, die schwerste Unwetter und den Katastrophenhagel mit sich bringen, machen uns die Arbeit schwer.

Gegen solche Superzellen sind unsere Flieger machtlos. Sonst aber können die Hagelabwehrpiloten mit ihren Flügen dafür sorgen, dass in der Gewitterwolke ausreichende Kondensationskerne vorhanden sind. Das hat auf die Niederschlagsmenge zwar keinen Einfluss, aber auf die Niederschlagsart, und somit können wir meist verhindern, dass tennisballgroße Hagelkörner großen Schaden anrichten.“ Die Steirische Hagelabwehr hat drei entsprechend gerüstete Flugzeuge und zehn Piloten, darunter auch Familienväter.

Hausegger: „So ein Einsatz verlangt Mut und ich klopfe auf Holz, bislang ist noch nichts wirklich Schlimmes passiert. Die Piloten setzen bei ihren gefährlichen Einsätzen mit dem Flugzeug Silberjodidkristalle frei, die in die hagelträchtige Gewitterwolke eingebracht werden. Allerdings, als Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz gilt der Grundsatz: Zur rechten Zeit am rechten Ort sein.“ Die Steirische Hagelabwehr gibt es seit 60 Jahren. Viele Gemeinden, wie die Stadt Graz, sagen eindeutig Ja zur Hagelabwehr, andere aber einfach Nein.

www.hagelabwehr.at/