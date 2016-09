In Graz boomt der Wohnungs-Neubau

Eigentlich müsste Bob der Baumeister in Graz Bürgermeister sein. Eine aktuelle Zwischenbilanz zeigt: 2711 neue Wohnungen wurden in den vergangenen sechs Monaten gebaut. Das ist enorm und weit und breit ist kein Ende der Bauaktivitäten in Sicht. Der Wohnbau kennt Gewinner und Verlierer, weiß man auch im Bürgermeisterbüro. „Vor allem jene, die oft Jahrzehnte eine schöne Aussicht hatten und jetzt Wohnbauten davor gestellt bekommen, sind sauer. Sie vergessen dabei aber, dass die bislang grün gewesene Nachbarschaft immer schon als Bauland ausgewiesen war“, so Thomas Rajakovics.



Stadtbaudirektor Bertram Werle: „Das dynamische Bevölkerungswachstum der Stadt Graz mit einem jährlichen Zuzug von rund 5000 Menschen erfordert den Bau von Wohnungen. Wir schaffen diesen Wohnraum nicht durch Erweiterung der städtischen Siedlungsränder in den Grüngürtel, sondern durch Nutzung bestehender Baulandreserven und qualitätsvolle Verdichtung in gut erschlossenen städtischen Gebieten. Vielfach werden alte Industrieflächen in hochwertige Wohngebiete umgewandelt. Diese bewährte Strategie wollen wir fortsetzen.“



Zu den vielen Einsprüchen gegen den Flächenwidmungsplan meint der Baudirektor: „Der neue Flächenwidmungsplan sieht kaum Umwidmungen von Freiflächen in Bauland vor“, und auf die Frage, ob Graz mit dem FLÄWI 4.0 weiterhin eine Stadt mit grüner Lunge bleiben kann, sagt Werle: „Ja, wir stellen Grünraum durch die Instrumente der Raumordnung auch für die Zukunft sicher.“