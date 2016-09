Grazer kämpfen für Wiesen, Wälder und Verkehrsberuhigung

Der neue Flächenwidmungsplan (wir berichteten) wirft seine Schatten voraus. An unterschiedlichsten Orten versammeln sich derzeit Grazer Bürger, die aufgrund der geplanten Umwidmungen um ihre Lebensqualität fürchten und darum kämpfen wollen.



Brennpunkt Murfeld

Im Murfeld in Liebenau haben die Bewohner zum Beispiel bereits 150 Einwendungen formuliert. Die Haupt-Kritikpunkte: Den Anrainern des Südgürtels wurde vor Jahren ein System zur Verkehrsberuhigung versprochen, doch gemacht wurde bis heute nichts. Das Murfeld wird als Schleichroute und Ausweichroute genutzt und es wurde das versprochene Einbahnsystem bis heute nicht umgesetzt.



Brennpunkt Stiftingtal

Negative Auswirkungen der neuen Stadtentwicklung fürchtet man auch im Stiftingtal. Die Gegend (Bezirk Ries) ist geprägt von älteren Einfamilienhäusern mit schönen Gärten, viel Grün, alten Baumbeständen. Die Bewohner sehen ihr Stiftingtal als kleines Dorf in der Stadt. Durch die neue Verbauungsdichte fürchten die Bewohner, dass ihr „Dorf“ mit Wohnbauten zugepflastert wird. Auf kleinen Freiflächen, die eigentlich für das Errichten von Einfamilienhäusern gedacht waren, im Sinne der Anpassungen an die örtlichen Gegebenheiten, werden Wohnblöcke mit vielen Wohnungen errichtet. Die Anrainer, die sich engagiert gegen diese Entwicklung wehren, führen vier aktuelle Projekte an. Die Rede ist von geplanten Wohnblöcken mit einer Höhe von zwölf Metern, die, so die Stiftingtaler, nicht in das Landschaftsbild passen.



Brennpunkt Rosenhain

Aufregung herrscht auch über die geplante Umwidmung eines Randgebietes des Rosenhains. Konkret geht es um den nordwestlichen Teil des Grundstücks nahe der Heinrichstraße, auf dem der Tennisplatz des Akademischen Sportvereins und das Palais Jandl stehen. Die Fläche mit der Villa soll nicht mehr als Freiland, sondern als Allgemeines Wohngebiet genutzt werden. Aktivisten der Grätzelinitiative Margaretenbad haben Einwand erhoben. Laut dem Stadtentwicklungskonzept gebe es in Geidorf ein Defizit an Grünflächen. Eine Umwidmung würde im Widerspruch zum Konzept stehen.