Aufgepasst beim „Doktor Smartphone“

Gesundheitsapps am Handy boomen: Allein fürs iPhone stehen momentan 672 Anwendungen in der Kategorie Gesundheit und Fitness, 470 in der Kategorie Medizin und 706 im Sport zur Verfügung. Self-Tracking heißt dabei oft das Zauberwort: Wir vermessen unseren Körper, protokollieren Aktivitäten wie zum Beispiel Kalorienaufnahme, Medikamenten-Einnahme und Sport und errechnen so genaue Daten.



Und auch Grazer Entwickler springen teils extrem erfolgreich auf diesen Zug auf: Die Sporttracking-Anwendung „Fitapp“ wurde bereits über 1,6 Millionen Mal heruntergeladen und auch „Hydro Coach“, der uns ans Wassertrinken erinnert, feierte schon seinen millionsten Download. „Finger Motion“ wird in der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten eingesetzt und wurde 2015 für den steirischen Innovationspreis Fast Forward nominiert (genauere Infos zu den Apps siehe links).



Kritisch prüfen

Das Vermessen unseres Körpers per Smartphone hat dabei in Bezug auf unser Körperbewusstsein und die Fähigkeit, auf den eigenen Körper zu hören, aber nicht nur Vorteile. Der Grazer Sportpsychologe Thomas Kayer rät dazu, Fitness- und Gesundheitsapps differenziert zu betrachten: „Positiv ist, dass so der ,Fitness- und Ernährungscoach‘, ja sogar der ,Arzt‘ als App ständig verfügbar ist und präsenter wird, was zu einem höheren Bewusstsein für die Gesundheit führt.“ Jedoch sollte die Qualität der Programme und Anbieter genauestens geprüft und die Frage gestellt werden: Wer, mit welchen Qualifikationen hat die Anwendung entwickelt? Außerdem müsse bedacht werden, ob das Programm ein „Patentrezept“ für die Allgemeinheit bieten möchte oder auch für jeden User individuell nutzbar ist.



Auf den Körper hören

Besonders kritisch betrachtet Kayer die Auswirkungen auf das Körperempfinden: „Wer nur noch auf Zahlen und externe Berater vertraut, der läuft Gefahr, die Verbindung zum eigenen Körper zu verlieren. Die Selbstwahrnehmung kann durch derartige Programme verloren gehen. Aus psychologischer Sicht ist es sehr wichtig, seine Bedürfnisse, aber auch sein Körperempfinden wahrzunehmen und entsprechend darauf zu reagieren. Das stärkt das Selbstbewusstsein.“



In der Anfangsphase von nachhaltigen Lebensumstellungen könnten Gesundheits- und Fitnessapps aber durchaus eine Hilfe sein: „Wer mehr Bewegung machen oder seine Ernährung umstellen möchte, kann anfangs auf Handyanwendungen zurückgreifen. So bekommt man mehr Motivation und stärkt das Bewusstsein dafür, welche Lebensmittel geeignet sind und wie viel Energie beim Sport verbrannt wird.“