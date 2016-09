Tropischer „Garten Eden“ in Graz

Wenn Manuel Sluga in seinem Schrebergarten in Graz Jakomini sitzt, kann er sich oft nicht sattsehen. Kein Wunder: In der grünen Oase, die er sich erschaffen hat, schlagen an die hundert (sub-)tropische Pflanzensorten ihre Wurzeln. Bananenstauden, Palmen und ein Olivenbaum stehen dort. Aber auch Yucca-Exemplare, ein Feigenbaum und Kakteen. Was alle Pflanzen verbindet? Sie stammen aus dem Mittelmeerraum und dürften in unseren Breitengraden gar nicht überleben. Nicht ohne viel Arbeit zumindest.

„Das Wichtigste ist, die Pflanzen durch den Winter zu bringen“, sagt Sluga und erklärt es am Beispiel der Bananenstaude: „Nach den ersten Frostperioden muss ich sie auf bis zu einen Meter abstutzen. Um die Staude herum schütte ich dann Laub und Rinde auf, damit die Wurzeln nicht einfrieren.“ Zum Schluss wird die Pflanze mit Vlies umwickelt. Die Palmen werden mit einer Lichterkette warmgehalten.

Staunende Nachbarn

Vor knapp drei Jahren stellte der gelernte Gärtner seine ersten „Exoten“ auf. „Ich wollte mir einfach ein Stück Urlaub nach Graz holen“, sagt er. Damals hätten die Nachbarn nicht schlecht gestaunt. „Das kann in Graz doch gar nicht funktionieren“, hätten viele gesagt. Dabei sei das Klima gar nicht einmal so ungünstig für das Gedeihen von mediterranen Pflanzen. „Der Südosten Österreichs liegt in einer Übergangszone zwischen mediterranem und Alpenklima. Ohne die richtige Pflege würden die Pflanzen im Winter aber trotzdem absterben.“



Den Großteil seiner Lieblinge ließ der 31-Jährige aus dem Nordosten Italiens, aus Udine importieren. Auch seinen wertvollsten Schatz, den sogenannten Schlafbaum. „Wenn es dunkel wird, schließt er seine Blätter, um sich zu schützen.“ 25.000 Euro hat er bisher in sein ungewöhnliches Hobby gesteckt. Dabei soll es auch bleiben. „Der Garten ist endlich fertig“, sagt Sluga, ohne sich ein breites Grinsen verkneifen zu können. Sogar Führungen bietet er an. Vorwiegend kommen dann Leute, die durch seine Facebook-Gruppe „Exoten im Garten, Palmen und Co.“, die 4000 Mitglieder zählt, auf ihn aufmerksam geworden sind. „Wir reden dann nicht nur über Pflanzen. Aber sehr oft schon.“