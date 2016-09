KASTANIENHOF GRAZ

Im Westen von Graz – mit guter Anbindung und doch mitten im Grünen – befindet sich die Privatklinik Kastanienhof. Seit jeher ist man in diesem Privatkrankenhaus auf konservative, also nicht-operative, Medizin spezialisiert. Der Kastanienhof zeichnet sich aber auch durch seinen interdisziplinären Behandlungsansatz aus, der die beste Versorgung in den Bereichen Innere Medizin, Pulmologie, Dermatologie, Neurologie, Orthopädie, Psychiatrie gewährleistet sowie ein vielfältiges Therapieangebot bietet. Kontinuierlich werden Verbesserungen getätigt, um das Niveau und den Wohlfühlfaktor für die Patienten weiter zu heben.

MEDIZINISCHE KRÄFTE VEREINT

In der Privatklinik Kastanienhof setzt man auf ein vielfältiges Behandlungsangebot, von der Inneren Medizin, Pulmologie und Dermatologie über Neurologie und Orthopädie bis hin zur Psychiatrie. Ein interdisziplinäres Team gewährleistet aber nicht nur eine breite Abdeckung, sondern vor allem auch die bestmögliche Behandlung für den Patienten: „Durch den interdisziplinären Ansatz schaffen wir den optimalen Weg vom Symptom zur Diagnose“, erklärt Dr. Stephan Zapotoczky, Facharzt für Innere Medizin und stellvertretender ärztlicher Leiter der Privatklinik.

Neben dem breiten medizinischen Angebot bietet man im Kastanienhof ein vielfältiges Therapieproramm. Von der Physiotherapie bis zur Hydrotherapie mit Aromazusätzen können in der Klinik täglich die richtigen Behandlungen in Anspruch genommen werden – als Service des Hauses. Die Therapien werden auf den Patienten abgestimmt und ärztlich ver­ordnet. Ärzte und Therapeuten stehen in laufendem Dialog, um den Therapieerfolg zu über­wachen.

HÖCHSTES NIVEAU – AUCH IN DER PFLEGE

Das Pflege-Team besteht aus Diplompersonal und Pflegehelfern, die auf jeden Patienten eingehen und individuell betreuen, bis hin zur Aromapflege. „Der intensive persönliche Kontakt zwischen Pflege und Patient ist eine sehr wichtige Schnittstelle und ein bedeutsamer Anknüpfungspunkt im stationären Ablauf“, so Pflegedienstleiterin Anita Winkler, MSc.

ALLE MÖGLICHKEITEN OFFEN

Einzigartig ist nicht nur der interdisziplinär-medizinische Ansatz, auch die Art der Zuweisung ist im Kastanienhof besonders. „Bei uns können Patienten auch ohne eigenen Belegarzt behandelt werden – der Fach- oder Hausarzt kann den Patienten einfach zuweisen“, so Verwaltungsleiterin Christine Gruber. So können Patienten dem kompetenten Team von Belegärzten zugewiesen werden, das permanent verfügbar ist und eine optimale Betreuung gewährleistet. Der zuweisende Arzt wird selbstverständlich umfassend über alle Diagnosen und Behandlungen informiert und der Patient wird anschließend zurück überwiesen.

ABSEITS DER MEDIZIN

Doch nicht nur im medizinischen Bereich ist die Privatklinik Kastanienhof ein Vorreiter: Durch die einzigartige Lage mitten im Grünen und die außerordentliche Ruhe auf dem großen Grundstück bietet das Krankenhaus noch ein ordentliches Extra für alle Patienten, die es gerne idyllisch mögen. Eine Fitmeile, die Dachterrasse mit Blick über Graz, die mit neuer Pergola ausgestattet wurde, ein gegrünter Teich zur Entspannung und die eigene Küche, in der täglich frisch gekocht wird, runden das Komfort-Paket ab.

In diesem Jahr wurde für die Privatklinik auch noch die ISO 9001-Zertifizierung begonnen, die Leistungsfähigkeit durch effizientes Qualitätsmanagement auszeichnet.

NOCH BESSER

Obwohl der Kastanienhof seinen Patienten bereits ein außergewöhnliches Service bietet, soll noch mehr verbessert werden. So hat man über den Sommer 2016 die Badezimmer aller Patientenzimmer renoviert. „Alle im Haus befindlichen Badezimmer sind nun barrierefrei – also auch mit dem Rollstuhl – frei zugänglich, verfügen über Haltegriffe und sehen außer­dem nun viel schöner und moderner aus“, erzählt Gruber.

Des Weiteren hat sich auch im Bereich der medizinischen Ausstattung einiges getan, so findet sich in der Privatklinik ein modernst ausgestattes Labor, Möglichkeiten zur Spirometrie, Ergometrie, Gastroenterologie, zum Schlafapnoe Screening sowie Holter- Monitoring (Blutdruck, EKG), Sonografie und Röntgen. Außerdem sind die Wiederherstellung der Durchblutung und die Behandlung von Gefäßverengungen möglich. „Wir sind medizinisch gesehen auf dem neuesten Stand. Das sogenannte Point-of-Care-Testing, also eine patientennahe Labordiagnostik, ist von großer Bedeutung wenn es darum geht, schnell Entscheidungen zu treffen“, so Primarius Dr. Stanislav Franc, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie im Kastanienhof.

Und: „Ein wichtiger Schritt ist unsere Intermediate Care Unit“, freut sich Dr. Zapotoczky. Eine Überwachungseinheit, die zeitnahe in Betrieb gehen wird. Dadurch ist ein Monitoring des Patienten im stationären Betrieb möglich – Herzfrequenz, EKG, Sauerstoffsättigung und Blutdruck. Die Vorteile für den Patienten liegen auf der Hand: Diese Form der monitorisierten Überwachung schafft Sicherheit und hilft beim Ausschließen von Ursachen.

DIE PRIVATKLINIK IN GRAZ

In der Privatklinik Kastanienhof setzt man sowohl auf altbewährte Konzepte – wie die inter­disziplinäre Behandlungsweise – als auch auf Neuerungen und Verbesserungen in verschie­denen Bereichen. Eine perfekte Kombination zum Wohle des Patienten.

TAG DER OFFENEN TÜR

Für alle Interessenten, die die Privatklinik kennenlernen möchten, öffnet der Kastanienhof am 7. Oktober von 13 bis 18 Uhr seine Pforten. Beim Tag der offenen Tür werden Führungen angeboten und verschiedene Bereiche sind zur Besichtigung geöffnet. Nähere Infos gibts unter www.kastanienhof.at

KONTAKT