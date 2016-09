Angst! Grazer greifen zu Waffen, Kampfkunst & Sirenen

Waffen, Selbstverteidigungskurse, Alarmanlagen: Die Grazer fühlen sich zunehmend unsicher – und rüsten auf. Auslöser sind die Flüchtlingswelle im Vorjahr bzw. Ereignisse wie in Köln in der Silvesternacht. Aber auch Einbrüche und Übergriffe in Grazer Parks sorgen vermehrt für Angst.



„Seit den Belästigungsattacken gegen Frauen in Köln und Salzburg ist die Nachfrage kontinuierlich größer geworden – seit Sommerbeginn sind die Anmeldungszahlen aber explodiert! Auch wegen Übergriffen in Bädern“, berichtet Markus Seme, der in Graz Krav Maga unterrichtet, eine Selbstverteidigungstechnik, die besonders bei Frauen beliebt ist. Genauer: Die Mitgliederzahlen im Verein „Krav Maga Graz“ haben sich verzehnfacht, „wegen aktuell über 150 Klienten suchen wir jetzt nach größeren Räumen“, meint Seme.

Schießkurse gefragt

Beim Grazer Unternehmen Guldenbrein, das Sicherheitstechnik für Häuser und Wohnungen anbietet, merkt man ebenfalls ein zunehmendes Sicherheitsbedürfnis der Bürger. So habe die Nachfrage nach Alarmanlagen, Sicherheitstüren etc. in der letzten Zeit „definitiv zugenommen“, heißt es. Ähnliches berichtet auch Waffenhändler Robert Siegert. Die Flüchtlingskrise im Herbst 2015 habe eine „Trendwende“ gebracht. Seither steige die Zahl der Waffenkäufer, wobei Ereignisse wie in Köln für „Ausreißer“ nach oben sorgten – „Pfefferspray ist da in ganz Österreich plötzlich sehr knapp geworden“. Auch an Schusswaffen und dem richtigen Umgang damit bestehe immer mehr Interesse. „Wir haben eine wesentlich höhere Nachfrage nach solchen Kursen“, erklärt Siegert.



Herbert Fuik von der Sicherheitsverwaltung der Polizei bestätigt, dass seit dem Vorjahr die Anträge für Waffenbesitzkarten stark angestiegen sind (siehe auch Info-Box). Fuik mahnt zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Waffen aller Art – dass sich immer mehr Grazer für Selbstverteidungskurse interessieren, sieht er indes sogar positiv: „Wenn die Kurse dementsprechend geführt sind und dementsprechend professionell unterrichtet wird, ist es nicht so schlecht.“



„Kein Grund für Angst“

Bei Ex-Stadtrat Werner Miedl, der mit dem Verein „Sicher leben“ für ein gewalt- und konfliktfreies Miteinander in Graz kämpft, sorgt das große Aufrüsten für Kopfschütteln: „Es gibt keinen Grund, Angst zu haben in dieser Stadt.“ Selbst im Stadtpark, der zum Hotspot für Drogendealer mutiert ist, müsse man sich nicht fürchten, die Zahl gewalttätiger Zwischenfälle sei überschaubar, kennt Miedl die Statistiken des Innenministeriums, die zuletzt sogar einen Rückgang der Kriminalität bescheinigten. Dass die Grazer in den eigenen vier Wänden mit Alarmanlagen und Co. für mehr Sicherheit sorgen, sei natürlich absolut zu befürworten. Eine Bewaffnung bis an die Zähne löse aber kein Problem: „Wenn jeder eine Pistole hat, wird irgendwann auch geschossen“, ruft Miedl zur Deeskalation auf. In Konfliktsituationen helfe es oft schon, „zu lächeln statt die Zähne zu fletschen“.