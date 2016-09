Mein Sekretär ist ein Roboter

Utopie wird Wirklichkeit: Langsam nehmen uns immer mehr Roboter die Arbeit ab. Während sie aus der Industrie (beispielsweise beim Bau von Autos) gar nicht mehr wegzudenken sind, wird es diese intelligenten Maschinen Experten zufolge bald auch im Medizin- und Pflegebereich, im Haushalt und Service geben. Laut einer Studie der Universität Oxford könnte sogar die Hälfte der heutigen Jobs bald von Robotern erledigt werden. Dafür sollen aber mehr Arbeitsplätze in den Bereichen Digitalisierung, Technologie und Maschinen-Wartung entstehen.



Auch in Graz wird diese Zukunftsmusik gesungen: Das Start-up „Xeet“ arbeitet nämlich gerade an einem digitalen Privatsekretär fürs Handy. Ein Chat-Roboter übernimmt dabei die Organisation einer bestimmten Gruppe, etwa einer Hobbysportrunde oder der Gäste einer Hochzeit. Er schreibt Termine aus, organisiert Treffen, fragt nach, wer kommt, behält die Übersicht und erinnert an Meetings (siehe Handy rechts).

„Unsere Vision ist ein persönlicher interaktiver Assistent, der von der Geburtstags- und Hochzeitsfeier über die Vernissage und das Konzert bis hin zum Zeltfest alles organisiert“, erklärt Stefan Schnuderl, der das Unternehmen zusammen mit Bernd Hirschmann, Jakob Hohenberger und Harald Schaffernak gegründet hat.

„Das hört sich jetzt vielleicht utopisch an, aber gerade auf dem Feld der künstlichen Intelligenz tut sich momentan einiges.“ In Zukunft sollen so beispielsweise auch Datenverwaltungs- und Abrechnungskonzepte dazukommen. Außerdem soll die Kommunikation mit dem Roboter noch natürlicher verlaufen. Gibt man ihm bestimmte Befehle und Antworten (derzeit nur auf Englisch), kann er jetzt aber schon Treffen organisieren. Wer’s ausprobieren möchte, kann das unter www.xeet.me –das Service ist kostenlos.