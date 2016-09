Neuer Anlauf: Annenstraße soll Wohnstraße werden!

Die Annenstraße sei tot, es gebe dort nur mehr ausländische Ramschläden, das Verkehrskonzept sei falsch, die Haltestellen seien hässlich – die Kritiker der Grazer Annenstraße fuhren mit heftigen Geschützen auf.

Doch meist wohnen jene, die über die Annenstraße so schimpfen, nicht einmal dort. Denn die Bewohner sind mit der dortigen Lebensqualität zufrieden. „Wir haben ja alles, es ist relativ ruhig, wir haben eine Apotheke, ein Einkaufszentrum, ein Kino, internationale Spezialitätengeschäfte, einen Perser, einen Inder und jetzt auch einen Ungarn und wir haben ein Hotel. Auch ein Barber-Shop hat aufgemacht“, sagt einer der Bewohner stellvertretend für viele. Und genau da setzt das neue Konzept an: Annenstraße als Wohn- und Lebensstraße ist die Devise.

Rüsch: "Neuer urbaner Nutzungsmix"



Stadtrat Gerhard Rüsch: „Mit der Neugestaltung der Annenstraße wurde der Boden für einen neuen urbanen Nutzungsmix geschaffen.“ Und diesen Nutzungsmix soll die Zweitauflage eines Pop-up-Büros ab Oktober ermöglichen. Anna Resch vom Zwischennutzungsmanagement Raumbasis: „Wir wollen die Leerbestände füllen, nicht von oben herab, sondern direkt von der Basis weg. Nicht die Stadtregierung sagt, was in der Annenstraße passieren wird, sondern Leute aus der jungen Kreativszene in Graz, Jungunternehmer, Gründer und Gründerinnen. Wir sind die Schnittstelle zwischen Leerstand und Vermieter.“ Unterstützt wird dieses Pilotprojekt auch von der Wirtschaftsabteilung der Stadt.

Leerstehende Geschäftslokale in den Parterre-Örtlichkeiten könnten auch durch Arztordinationen genützt werden, Büros können durchwegs ebenerdig agieren, neue Nutzungsmöglichkeiten seien grenzenlos, so die Projektleiter. Resch: „Wenn es funktioniert, könnte man das auch auf andere Straßen erweitern.“