ÖH-Anwalt prüft Wohnbeihilfe Neu

Wir Studierende werden primär als Einsparpotenzial wahrgenommen“, ärgert sich ÖH-Vorsitzender Markus Trebuch (rundes Bild). Damit spricht er die Neuregelung der Wohnbeihilfe an, für die es kürzlich ja von vielen Seiten Kritik hagelte. Vor allem auch für Studenten soll sie massive Einschnitte bedeuten. Das lassen die sich allerdings nicht gefallen. „Wir behalten uns eine rechtliche Überprüfung der Wohnungsunterstützung vor“, verrät Trebuch. „Wir stehen schon mit einem Anwalt in Kontakt.“

Zwei Punkte sollen dabei geprüft werden: Ob das rasche Durchpeitschen der gesetzlichen Neuregelung zulässig war. Und ob die Novelle in Sachen Gleichberechtigung und Gleichstellung haltbar ist. Bereits Ende Juni hat die Hochschülerschaft eine Petition gestartet und Unterschriften gegen das Vorhaben der Landesregierung gesammelt. Außerdem gab es eine Demo vor dem Landhaus. „Wir haben auch versucht, Kontakt zum Büro von Soziallandesrätin Doris Kampus aufzunehmen“, sagt Trebuch. „Verhandelt wurde mit uns aber nicht.“



Fern von Studenten



„Viele werden zukünftig keine Wohnunterstützung mehr erhalten“, befürchtet der ÖH-Vorsitzende. Grund dafür: Auch Studienbeihilfe, Familienbeihilfe, Waisenpension, Ferialjobs und 13., 14. Gehalt werden künftig als Einkünfte qualifiziert, auch das Einkommen der Eltern wird mitberücksichtigt, auf die Größe der Wohnung wird kein Bezug mehr genommen und maximale Bezugshöhen werden gekürzt. Die ÖH übt deshalb scharfe Kritik an der Politik: „Die Landesregierung, die damit eine Einsparung in Höhe von vier Millionen Euro erwirken und die Treffsicherheit der ehemaligen Wohnbeihilfe herbeiführen will, zeigt, wie fern sie von der studentischen Realität und den Studierenden ist! Mit derartig kurzsichtiger Politik wird es schwer, Graz langzeitig als attraktive ,Studierendenstadt‘ wahrzunehmen.“