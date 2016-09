Eishalle für alle! Luxusbunker und Hexenkessel

Richtig laut wird’s in Liebenau nicht nur bei Sturm-Spielen – auch die 99ers sind für ihre stimmgewaltigen Fans bekannt. Von der umgebauten Eishalle sollen auch sie enorm profitieren, wie Geschäftsführer Bernd Vollmann stolz erklärt. „Unsere Fanclubs sind ja für ihren beherzten Support bekannt. In der neuen Saison wird es dank der auf der anderen Hallenseite befindlichen Glasfront akustisch noch lauter!“ Und nicht nur das: Auch was die optische Unterstützung der Grazer Eishackler angeht, gibt’s dank der helleren Lichtverhältnisse im – wie Vollmann ihn gerne nennt – „Luxus-Bunker“ ganz neue Möglichkeiten.

So sind beispielsweise Choreografien der Fanclubs optisch wirkungsvoller und schöner umsetzbar. „Die Fanclubs haben uns schon ihr Feedback gegeben: Sie sind absolut begeistert von unserer neuen Heimat“, so Vollmann. Den Fokus setzt Vollmann jedoch nicht nur auf die Fanclubs. „Wir wollen uns in Sachen Publikum jetzt generell breiter aufstellen – Familien sollen vermehrt den Weg in die Halle finden! Die ideale Sicht von allen Plätzen der Halle, dazu die neuen topmodernen Video-Walls sprechen für sich. Und Veranstaltungen wie der Family-Day mit auf Familien zugeschnittenem Programm haben auch viel Potenzial.“ Für das betuchtere Publikum steht ein völlig neuer VIP-Club inklusive (bereits verkaufter) Sky-Box zur Verfügung und deckt so auch dieses Besucher-Segment ab. Hauptziel: die Halle regelmäßig zu füllen, nicht nur bei Schlagerspielen.



Schweden-Bombe

Einer, der durchaus das Potenzial zum neuen Publikumsliebling der 99ers hat, ist Neuzugang Robin Weihager, der vom VSV an die Mur wechselte. Der Verteidiger, der optisch das Schweden-Klischee vom blonden, bärtigen Hünen erfüllt, will sich in Graz besonders Fan-nah geben – und das im direkten Austausch. „Geschreibe über Social Media ist nicht so meines – ich red lieber ‚face to face‘ mit den Grazern. Die sollen ja sehr offen sein, von der Stimmung haben mir die Kollegen vorgeschwärmt“, sagt Weihager. Heimpremiere: 22. September gegen Innsbrucks Haie.