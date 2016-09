Annenstraße wird die erste grüne Straße von Graz!

New York hat sie, Singapur auch, Paris und Brüssel, und auch Wien ist dabei, wenn es um Fassaden-begrünte Straßen in der City geht. Nicht zuletzt eine Maßnahme, die der Klimawandel notwendig macht – Städte werden immer heißer, Fassaden-Begrünungen sorgen für Abkühlung.

Auch für Thomas Lampesberger, Büro Umweltstadträtin Lisa Rücker, ist eine solche Begrünung ein wichtiger Beitrag für das Stadtklima – neben der Abkühlung gibt es zudem noch andere positive Effekte, wie etwa den Wohlfühlaspekt. Und er betont: „Da in der Annenstraße mit Bäumen und Sträuchern auch nach dem umfangreichen Umbau wenig möglich ist, sehen wir und das Umweltamt sehr gute Chancen für Fassadenbegrünung an diversen Häusern. Die Annenstraße könnte durchaus Pilotstraße in Graz werden.“ Und das ist auch ganz im Sinne von Stadträtin Lisa Rücker: „Europaweit sehen wir, welch großartige Möglichkeiten es gibt, die Stadt zu begrünen. Der Annenstraße würde mehr Grün gut stehen. Wir hoffen, dass das Projekt im nächsten Jahr realisiert wird.“ Um es raschestmöglich auf Schiene zu bringen, gibt es mittlerweile eine Arbeitsgruppe, in der der Verein Annenstraße, das Umweltamt, der Verein Annengrün, Stadtplanung, Baudirektion, Citymanagement und FH Joanneum gemeinsam agieren.



Interesse gibt es auch seitens des Styria Centers. Geschäftsführer Wolfgang Nusshold: „Eine Begrünung, wie man sie etwa aus den Straßen New Yorks kennt, wäre wichtig. Wenn man das noch mit lässiger Gastgarten-Gastronomie verbinden könnte, würde die Annenstraße wieder zur Top-Adresse werden. Die Gegend ist gefragt, wir im Styria Center haben Geschäftslokale und Wohnungen zu 100 Prozent vermietet. Und es ziehen immer mehr Studenten in die Annenstraße. Die Straße ist gefragt und absolut nicht tot.“



Und auch Heimo Maieritsch vom City-Management zeigt Interesse, die Straße auf Vordermann zu bringen: „Neben der Begrünung geht es auch um die temporäre Bespielung von leeren Geschäftsflächen – da sind wir am Werken. Viele wollen auch eine Fußgängerzone errichten und den Verkehr total verbannen. Da gehen die Meinungen aber weit auseinander.“ Sollte das Pilotprojekt Annenstraße funktionieren – davon sind alle Beteiligten überzeugt –, werden noch weitere grüne Straßen in Graz kommen.