Essen-Verteilung regt Geidorfer auf

Seit vier Jahren versorgt das Grazer Rote Kreuz im Zuge des Projektes „Team Österreich Tafel“ arme Menschen meist mit Migrationshintergrund in Liebenau einmal in der Woche mit Lebensmitteln. Die Verteilung, so Rot-Kreuz-Geschäftsführer Michael Moser, „funktioniert durchwegs klaglos“.

Bis jetzt, denn das Rote Kreuz will nun mit der „Team Österreich Tafel“ in den Bezirk Geidorf übersiedeln – konkret in die Lehargasse 1. Dort hat das Rote Kreuz eine Liegenschaft, findet den Standort daher ideal. Einmal pro Woche, samstags, soll von 18 bis 20 Uhr die Essens-Ausgabe erfolgen. Erwartet werden jeweils 300 bis 400 Bedürftige und Obdachlose.



„Nicht bei uns“, wehren sich jetzt aber einige Bewohner der Lehargasse. Und auch Bezirksvorsteher Gerd Wilfling meint: „So sehr eine Aktion wie diese begrüßenswert ist, muss schon die Frage gestattet sein, warum so etwas mitten in einem Wohngebiet stattfinden muss.“ Werner Miedl vom Verein „Sicher Leben in Graz“ beruhigt: „‚Gemeinsam Sicher‘ und ‚Sicher Leben in Graz‘ begleiten diese Aktion. Man soll die Kirche im Dorf lassen. Es geht nicht um umweltgefährdende Maschinen, es geht um Menschen, die nichts mehr haben. Eine Ausgabe von Lebensmitteln an solche Leute ist doch jedem zumutbar.“ Moser ergänzt: „In unserer Liegenschaft, wo früher das Sewera-Lager war, gibt es jetzt schon ein Sozialprojekt für schwer vermittelbare junge Arbeitslose, das funktioniert absolut klaglos.“

Morgen, Montag, 18 Uhr, findet in der Lehargasse 1 eine weitere große Informationsveranstaltung für die Bewohner statt.