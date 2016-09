Gutachter: „Provoziere Angeklagte manchmal“

Ab kommenden Dienstag wird Alen R., dem „Amokfahrer von Graz“ am Landesgericht der Prozess gemacht. Heftige Diskussionen gab es schon im Vorfeld: Zwei Gutachter waren sich uneinig, ob der Angeklagte während seiner verheerenden Fahrt im Juni 2015 (drei Tote, 36 Verletzte) zurechnungsfähig war oder nicht. Der dritte Beauftragte, Psychiater Jürgen Müller hält ihn jedenfalls für nicht zurechnungsfähig. Viele fragen sich nun: Wie wird ein psychiatrisches Gutachten überhaupt erstellt?

„Die Wurzeln für psychische Erkrankungen reichen meist weit in die Kindheit zurück“, erklärt Psychiater Friedrich Rous. Zu Beginn der Befunderstellung erforschen Gerichtsmediziner deshalb die Kindheit und Jugend der Angeklagten. Welchen Beruf haben die Eltern ausgeübt? Haben sie viel Alkohol getrunken oder waren sie gar tablettenabhängig? Wurde der Beschuldigte gedemütigt, geschlagen, sexuell misshandelt? „Biographische Anamnese“ nennt man das in der Fachsprache. Parallel dazu wird eine Sozialanamnese erstellt, in der Psychiater die Schulzeit, das Arbeitsleben und die zwischenmenschlichen Beziehungen der Beschuldigten ergründen. „Es kann schon einen großen Unterschied ausmachen, ob ein Mensch zehn Jahre lang für denselben Betrieb gearbeitet oder alle sechs Monate seinen Arbeitsplatz gewechselt hat. Wir suchen nach Auffälligkeiten“, erklärt Rous, ärztlicher Leiter des Johannes-von-Gott-Pflegezentrums der Barmherzigen Brüder in Kainbach.



Täter täuschen

Natürlich komme es vor, dass die Häftlinge auf die sehr persönlichen Fragen nicht ehrlich antworten, sich verstellen, zu täuschen versuchen. „Über einen längeren Zeitraum lässt sich ein solches Lügengebäude aber nur selten aufrechterhalten“, sagt Rous. „Ein und dieselbe Frage wird in verschiedenen Zusammenhängen gestellt. Je länger das Gespräch, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Befragten in Widersprüchen verirren. Wir beurteilen auch Gefühlsleistungen und Affektfunktionen.“ Sogar mit Provokationen. Rous: „Es kommt schon vor, dass ich den Angeklagten als Kriminellen bezeichne. Um zu sehen, wie explosiv er in Ausnahmesituationen reagiert.“ Testbatterien mit normierten Fragekatalogen komplettieren die Befunderstellung. So viel zum objektiven Teil. Die Schlüsse, die Psychiater daraus ziehen, können – wie auch im Fall Alen R. – vereinzelt unterschiedlich ausfallen. „In einem Punkt sind sich die Gutachter ja einig“, sagt Rous. „Alen R. leidet unter einer wahnhaften Psychose. Menschen, die davon betroffen sind, fühlen sich oft verfolgt. Manche glauben, dass sie sich rächen müssen und keine andere Möglichkeit haben, als zu morden. Die Beurteilung, ob jemand als zurechnungsfähig eingestuft wird oder eben nicht, bewegt sich manchmal in Grauzonen. Für den einen wird er gerade noch zurechnungsfähig gewesen sein, für den anderen knapp nicht mehr.“