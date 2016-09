Einmal will ich noch Teufel sein

Kultvereine sterben nicht. Ein Paradebeispiel ist der GAK. 1700 Fans strömen im Schnitt zu den Heimspielen ins Sportzentrum Graz-Weinzödl. Einer von ihnen ist Sepp Traunwieser, den sie auf dem Platz alle nur den „Teufel“ nennen. Fast 15 Jahre lang schlüpfte er in ein rotes Teufelskostüm, um das Maskottchen des GAK zu spielen. Mittlerweile liegt die Verkleidung leicht verstaubt im Schlafzimmerschrank, auf seine Beliebtheit hat sich die „Maskottchen“-Pension dennoch nicht ausgewirkt. „‚Teifl, Teifl, könnt’ ma net a Foto machen?‘, fragen noch immer viele, wenn ich am Sportplatz bin“, sagt der Werndorfer.



Seit den 1970er-Jahren ist der gelernte Konditor eingefleischter „Roter“. „Meine Gesellenfreunde waren GAK-Fans“, erinnert er sich. „Als ich 15 war, haben sie mich zu einem Spiel gegen VOEST Linz mitgenommen. Da hat mich das Fieber gepackt.“ 1996 begann er, sich als Teufel zu verkleiden. Zu Beginn nur aus Spaß. Schon drei Jahre später wurde der mittlerweile 61-Jährige aber zum offiziellen Vereinsmaskottchen ernannt. Das anfangs recht einfache Kostüm (Krampusmaske, rotgefärbte Haare) musste professioneller werden. Deshalb riss Traunwieser dem größten Plüschteufel, den er im Fanshop fand, den Schädel ab und schnitt Augenlöcher hinein.

Bald wurde er zur Kultfigur, die dem Verein auch während einer unfassbar langen Krise die Treue hielt. Nach mehreren Konkursen musste die Fußballsektion des GAK Ende 2012 neugegründet werden. „Es war nicht leicht, meinen Verein untergehen zu sehen“, erinnert sich Traunwieser. „Vor allem so kurz nach dem ersten Meistertitel der Klubgeschichte.“ Für seinen Rücktritt war ein anderes Ereignis verantwortlich: Als 2012 im Relegationsspiel gegen Hartberg (es ging um den Aufstieg in die Erste Liga) wutentbrannte GAK-Fans den Platz stürmten, hatte Traunwieser genug. Über die Zukunft seiner großen Fußballliebe macht sich der „Teufel“ aber keine Sorgen. „Wir haben viele junge, starke Spieler in unseren Reihen. Die Verantwortlichen leisten gute Arbeit, es geht bergauf. Viele könnten auch in anderen Ligen spielen.“ Sollte der GAK jemals wieder in der Bundesliga kicken, schließt Traunwieser ein kurzes Comeback nicht aus: „Für eine letzte Halbzeit würde ich die Maske aufsetzen. Danach müsste ein Jüngerer übernehmen.“