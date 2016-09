Polizei: "Wir greifen hart durch!"

Drogendealer, die am Freitag im Volksgarten eine Schlägerei inszenierten, drei Mädchen, die, um sich Drogen leisten zu können, zwei Dreizehnjährige überfallen und ihre Handys rauben, Frauen, die sich allein nicht mehr durch den Stadtpark zu gehen trauen. Das ist einfach zu viel. Selbst gestandene Männer wie der einstige Bodybuilder Manfred Grössler, der täglich durch den Stadtpark unterwegs ist, beginnen zu trainieren, „um sich im Fall des Falles wehren zu können“.



Manfred Komericky, stellvertretender Landespolizeidirektor: „Wir setzen natürlich nach wie vor auf Prävention und arbeiten eng mit der Police Community von Werner Miedl zusammen. Aber es reicht nun. Für die Unbelehrbaren, die wir mit Worten weder überzeugen oder erreichen können, wird es in nächster Zeit eng. Wir werden massiv zugreifen, zu verschiedensten Tages- und Nachtzeiten, um dem Treiben ein Ende zu bereiten. Jetzt ist die Zeit der Repression gekommen. Und das bedeutet einsperren und so rasch wie möglich abschieben.“ Die Polizei wird alle Grazer Parks in den nächsten Tagen und Wochen genau unter die Lupe nehmen, ob Stadtpark, Volksgarten, Metahofpark oder auch kleinere Parks wie der Oeverseepark.



Oberhoheit behalten

Werner Miedl: „Die Dealer sollen sich nirgendwo sicher fühlen. Das Problem ist, dass auch sehr oft Gewalt im Spiel ist. Wir haben im Volksgarten aber schon viel erreicht. Etliche Jugendliche, die dort abhingen, besuchen unsere Schule, lernen Deutsch. Aber dennoch ist es unerlässlich, hart durchzugreifen, wo Reden nichts bewirkt.“ m Bürgermeisteramt, wo viele Grazer ihre diesbezüglichen Sorgen abladen, wundert man sich, dass ausgerechnet in der Allee im Stadtpark, direkt vor der Nase der Polizeidirektion, die sogenannte „No Go Zone“ sei.

Komericky: „Wenn ich schon No Go Zone höre... Das darf es in Graz nicht geben, wer solche Zonen zulässt, hat die Stadt verloren. Die Polizei muss über jedes Gebiet Oberhoheit haben und diese behalten. Wir bekommen jetzt 40 neue Polizisten, das hilft sehr bei der Personalabdeckung.“