Polizei ermittelt: Hunde wildern am Ruckerlberg

Helle Aufregung herrscht am ansonsten so idyllischen Grazer Ruckerlberg. In der gutbürgerlichen Wohngegend treiben nämlich offenbar zwei wildernde Hunde ihr Unwesen – sie haben bereits ein Reh und auch mehrere Kaninchen gerissen, berichten empörte Anrainer.



Außengehege

Der erste Vorfall soll sich bereits vor mehr als zwei Wochen ereignet haben. Laut der Aussage von Augenzeugen haben „zwei unbegleitete schwarze Hunde“ – ein großer und ein kleiner Vierbeiner – im Bereich des Rosenhangs ein Reh gerissen. Anfang dieser Woche schlugen dieselben Hunde wieder zu: Im Garten eines Wohnhauses in der Nähe des Lawuggerwirts töteten sie drei Kaninchen. „Die Kaninchen befanden sich in einem abgezäunten Außengehege“, erzählt die aufgebrachte Besitzerin der Tiere. Der Besitzer der Hunde wiederum sei indes erneut weit und breit nicht zu sehen gewesen.



Keine Hinweise

Mittlerweile ist auch die Polizei in dem Fall aktiv geworden. In der zuständigen Polizeiinspektion Plüddemanngasse bestätigt ein Beamter, dass es wegen der Hunde und dem Vorfall mit den Kaninchen eine Anzeige gegeben habe. Man habe auch bereits Ermittlungen aufgenommen, konkrete Hinweise auf die beiden Hunde oder ihr Herrchen habe die Exekutive bis dato allerdings nicht erhalten, heißt es. Die verärgerten Bewohner des Ruckerlbergs interessiert unterdessen nur eines: „Wer kennt den Besitzer