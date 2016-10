Brust raus! Mütter wollen öffentlich stillen

Es darf kein Tabu mehr sein, dass eine Frau ihr Kind in der Öffentlichkeit stillt“, erklärt die professionelle Grazer Stillberaterin Sandra Schrempf. „Die Akzeptanz von stillenden Müttern in der Öffentlichkeit ist leider nicht sehr groß, wenn es sich nicht gerade um ganz kleine Babys handelt!“



Frauen kritisieren Mütter

Auch wenn es in anderen Städten vielleicht noch schlimmer zugeht, kommt es hier immer wieder zu sehr unerfreulichen Ereignissen. „Im Vorjahr wurde etwa eine stillende Mutter aus einem Kaffeehaus in der Herrengasse verwiesen, da sich ‚das nicht schickt‘. Interessanterweise werden in der Öffentlichkeit stillende Mütter auffallend oft von Frauen kritisiert und nur selten von Männern“, berichtet Schrempf, die mit ihren Kolleginnen im Rahmen der Welt-Still-Woche (noch bis 7. Oktober) mit einer spannenden Aktion für Aufsehen sorgt.



Die Fotografin Anna Lisa Chang hat unter dem Motto „eat local – stillen in Graz“ Mütter fotografiert, die ihre Babys an öffentlichen Grazer Plätzen stillen. Diese Bilderserie wird online verbreitet, an Kinderärzte ausgesandt und in anderen Institutionen in der ganzen Stadt aufliegen.

Eine weitere Forderung betrifft die engere Zusammenarbeit von Stillberaterinnen mit Hebammen und Ärzten. „Das wäre unheimlich wichtig, da sind wir hierzulande aber leider noch gar nicht gut aufgestellt.“ Über allem schwebt aber die klare Botschaft: „Die Enttabuisierung von Stillen im öffentlichen Raum muss endlich gelingen!“