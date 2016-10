„Schockbilder“: Kultobjekt statt Schock-Effekt

Schwarze Lungen, Raucherbeine, an medizinisches Gerät angeschlossene, dem Tode geweihte Lungenkrebspatienten im Spitalsbett: Die sogenannten „Schockbilder“ auf Zigarettenpackungen sind seit Ende Mai dieses Jahres auch in Österreich verpflichtend aufzudrucken. Die Idee dahinter – Menschen vom Rauchen mittels abstoßender Darstellungen abzuhalten – scheint bei der jungen Zielgruppe jedoch nicht zielführend zu sein – im Gegenteil: Aktuell herrscht in Graz ein regelrechter Run auf diese Bilder, Jugendliche sammeln sie sogar wie Fußballpickerln. „Vor allem als die Bilder herauskamen, sind viele gekommen und haben bewusst Packerln nach dem Motto ausgesucht: ‚Die Bilder mit der Lunge brauch ich noch, und diese...‘“, berichtet Trafik-Angestellte Sabrina Gollmayr.



Je ärger, desto „cooler“

Christian Scherer, Geschäftsführer der Steirischen Krebshilfe, der diesen traurigen Trend kennt: „Das Verhalten würde zu dem passen, was unsere Psychologinnen in der Krebshilfe diesbezüglich erarbeitet haben. Junge Leute, vor allem Burschen im Pubertäts- bis Mittzwanzigeralter, greifen gezielt zu den Schockbilder-Packerln. Um Verwegenheit zu demonstrieren. Die Packerln werden etwa im Café oder gegenüber dem Schulkollegenkreis regelrecht plakativ auf den Tisch gelegt, um zu vermitteln: ‚Schauts her, wie mutig ich bin.‘ Das Arge: Je abstoßender die Bilder sind, umso attraktiver werden sie für Junge.“



„Keine Prävention“

Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, liegt für Scherer darin: „Mit Plakaten, Videoclips und auf Kanälen, wo man Junge erreicht, zu arbeiten. Das ‚Wer nicht raucht, ist feig‘-Stigma muss durch die Unterstützung des Ansehens von Nichtrauchern bekämpft werden. Motto: Rauchen ist nicht cool!“ Waltraud Posch von der Suchtpräventionsstelle Vivid bezweifelt ebenfalls die Wirkung von Schockbildern: „Abschreckung ist kein Präventionsmittel. Die Packerln neutral zu halten, wie in Frankreich, wäre besser. So ginge bestimmt auch keine mögliche Faszination von ihnen aus.“