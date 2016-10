Taxler weigern sich, junge Grazerin um zwei Uhr nachts heimzubringen: Strecke sei zu kurz!

Ich bin eine der vielen jungen Grazerinnen, die am Freitag vor dem Aufsteirern an der „Pracht der Tracht“ teilgenommen haben. Ich bin mit meiner Runde dann noch auf ein Getränk gegangen und beschloss so um zwei Uhr nachts, nach Hause zu gehen“, erzählt uns die 24-jährige Julia Lechner. Und betont: „Um diese Zeit pflege ich den für mich als junge Frau sicheren Weg per Taxi zu nehmen.

Im Bereich des Casinos standen rund 20 Fahrzeuge, ich wollte gleich in das erste einsteigen, staunte dann aber nicht schlecht, als mir der Fahrer die Fahrt verweigerte – mit dem Argument: Des is doch eh zu Fuß erreichbar!“ Auch der zweite Versuch scheiterte: „Der Fahrer bevorzugte es, seinen Film weiterzuschauen, und meinte, er warte hier seit mehr als einer Stunde, dafür sei ihm die Fahrt zu kurz, ich solle doch ein Auto von weiter hinten nehmen.“



Es gibt Mitnahmepflicht

„Ich war stinksauer und baff“, so Lechner, „und so kurz ist die Strecke nun wieder auch nicht, ich wohne im Bereich des Augartenparks – dorthin zu Fuß zu gehen, ist um zwei Uhr nachts für eine Frau nicht gerade angenehm.“ Und deshalb gab sie auch nicht auf: „Ich dachte mir, ich versuche es bei eine Lenkerin, vielleicht hat eine Frau mehr Verständnis – und so war es dann auch. Eine Fahrerin eines Privattaxis, selbst Mutter einer jungen Tochter und deshalb doppelt empört über das Vorgefallene, brachte mich schließlich nach Hause. Bei ihr möchte ich mich übrigens nocheinmal ganz herzlich bedanken.“



Entschuldigung von 878

Beide Fahrer, die die junge Dame abblitzen ließen, gehörten übrigens der Funkgruppe 878 an. Dort beschwerte sich Lechner schließlich auch: „Und, das mich ich lobend betonen, dort hat man sich bei mir entschuldigt. Es wurde mir auch versichert, dass man der Sache auf alle Fälle nachgehen werde. Mir wurde zudem mitgeteilt, dass die Fahrer mich auf alle Fälle hätten heimbringen müssen – es bestehe nämlich Mitnahmepflicht.“ Na dann!