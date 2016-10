Kindergärten: Jetzt wird abgesperrt!

Die Grazer Kindergärten und -krippen werden sicherer gemacht. Ab kommendem Jahr will die Stadt Graz flächendeckend Sicherheitstüren und moderne Schließsysteme in ihren Kinderbetreuungseinrichtungen einbauen. Ziel: Unbefugten soll der Zutritt unmöglich – oder zumindest so schwer wie möglich – gemacht werden.



Sorge um Sicherheit

Warum die Stadt unter Zugzwang ist: Immer mehr Eltern fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder und pochen auf Sicherheitsmaßnahmen. Andererseits nimmt die Zahl der Sorgerechtskonflikte zu – die Stadt selbst will verhindern, dass sich der „Fall Oliver“ wiederholt, bei dem ein Bub von seinem von der Mutter getrennt lebenden Vater vor einem Grazer Kindergarten „entführt“ und nach Dänemark gebracht wurde. „Leider auch durch negative Beispiele in anderen Städten und Bundesländern gewinnt die Thematik von Schließsystemen für Kindergärten und Kinderkrippen immer mehr an Bedeutung“, sagt der zuständige Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner. „In Graz haben bereits zahlreiche Einrichtungen ein Schließsystem mit selektiven Berechtigungen eingeführt. Auch für die städtischen Einrichtungen wird mit dem kommenden Jahr begonnen, sukzessive Einrichtungen mit einem derartigen modernen Schließsystem auszustatten.“



Schlüsselanhänger

Tatsächlich sind private Kindergartenbetreiber schon weiter als die Stadt. WIKI, das in Graz an 40 Standorten Kindergärten und -krippen führt, hat bereits seit Jahren in fast allen Einrichtungen ein Chipsystem installiert – Eltern (oder Großeltern) von betreuten Kindern bekommen gegen eine Kaution einen Chip in Form eines Schlüssel­anhängers, mit dem sich die Eingangstür öffnen lässt. Das habe man gemacht, um Eltern ein Gefühl der Sicherheit zu geben und gleichzeitig auch die Pädagoginnen zu entlasten, da diese nicht ständig kontrollieren müssten, wer gerade komme, erklärt Harry Kühschweiger, Geschäftsführer der WIKI Kinderbetreuungs GmbH.

Auch bei GiP, einem weiteren privaten Kinderbetreuer, sind gesicherte Zugänge Standard. Man sei ein relativ junger Betreiber und „für neue Kindergärten ist das mittlerweile sowieso vom Land Steiermark vorgeschrieben“, stellt GiP-Geschäftsführer Bernhard Seidler klar. GiP-Einrichtungen sind laut Seidler entweder mit Chipsystemen gesichert oder benötigen einen über ein Ziffernfeld einzugebenden Zugangscode.