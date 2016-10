Härtere Strafen für illegales Baumfällen

Wer in Graz illegal einen Baum fällt, dem blühen bald härtere Strafen als bisher. Die Stadt bastelt an verschärften Schutzbestimmungen für die Grazer Bäume, erstmals soll es dabei Mindeststrafen für das widerrechtliche Roden von Bäumen geben.



Niedrige Strafen

Hintergrund der geplanten Neuregelung ist der Bauboom in Graz, der vor allem in Gestalt von Bäumen Opfer fordert. Ein Großteil dieser Bäume ist zwar durch die Grazer Baumschutzverordnung bzw. das steirische Baumschutzgesetz und auch das steirische Baugesetz geschützt. Dennoch werden im Zuge von Bauprojekten regelmäßig etliche Bäume illegal abgeholzt. Die gesetzlichen Bestimmungen sehen zwar theoretisch Strafen von mehreren tausend Euro vor – doch oft würden sich die tatsächlich verhängten Geldbußen nur in der Höhe einer Falschparkstrafe bewegen, kritisiert Grün-Gemeinderätin Andrea Pavlovec-Meixner. Grund: Es gibt im Gesetz keine Mindeststrafen.



Neue Untergrenze

Das will die Stadt nun ändern: 500 Euro Strafe soll künftig die Untergrenze für illegales Abholzen sein. Gleiches gilt für „Holzfäller“, die der Pflicht zu Ersatzpflanzungen für gerodete Bäume nicht nachkommen, auch hier setzt es bald 500 Euro Mindeststrafe. Gleichzeitig werden die Maximalstrafen erhöht – die sind nämlich seit eineinhalb Jahrzehnten unverändert geblieben und liegen derzeit bei 7267 Euro bzw. – wenn erwerbsmäßig widerrechtlich Bäume gefällt werden – bei 10.900 Euro.



Vorschläge ans Land

Weil Landesgesetze betroffen sind, kann die Stadt Graz die erwähnten Änderungen freilich nicht im Alleingang umsetzen. Daher tüfteln Stadtpolitiker wie KP-Wohnbaustadträtin Elke Kahr und Experten derzeit gemeinsam Gesetzesvorschläge aus, die voraussichtlich im November vom Gemeinderat abgesegnet und anschließend dem Land als Gesetzgeber vorgelegt werden sollen.