Vom Jörg-Haider-Leibwächter zum ersten Öko-Detektiv Österreichs

Das Berufsleben des Grazer Detektivs Reinhard Molcik war schon immer bunt: In den 90er-Jahren war er unter anderem als Leibwächter des schillernden Politikers Jörg Haider (FPÖ, BZÖ) im Einsatz – jetzt hat er sich eine neue spannende Nische gesucht: Er ist der erste Öko-Detektiv Österreichs! Und das führt ihn auf spannendere Pfade, als man glauben mag: Kontaminiertes Erdreich, illegale Deponien, aber auch Tierquäler, die Katzen an Bäume nageln, sind Teil seines Arbeitsalltags. Es sind schockierende Bilder, die für Reinhard Molcik zum ganz normalen Berufsleben gehören. „Für das Zusammenleben von Menschen, Tieren und Pflanzen habe ich mich schon als Kind interessiert“, sagt der 53-Jährige. „Weil ich mir als Detektiv eine neue Nische suchen wollte – einst klassische Betätigungsfelder wie Scheidungsfälle gehen ja zurück – habe ich mir gedacht: Warum nicht Hobby und Beruf verbinden und eine Öko-Detektei aufmachen?“



Scheidung war gestern

Molciks Schwerpunkte drehen sich wie gesagt um illegale Mülldeponien und falsch getrennten Abfall, verschmutztes Wasser, vergiftetes Erdreich – und eben Tierquälerei. Seine Auftraggeber sind Privatpersonen, die etwa ihr Grundstück auf kontaminiertes Erdreich untersuchen lassen, Forstbesitzer, die in ihren Wäldern immer wieder regelrechte Mülldeponien entdecken, oder Tierbesitzer, deren Lieblingen Leid zugefügt wurde. Reinhard Molcik ist dabei natürlich oft auch auf die Hilfe von Experten angewiesen. „Biologen helfen mir beispielsweise bei naturwissenschaftlichen Fragen.“ Wer den Öko-Detektiv engagiert, muss mit einem Stundensatz von 70 Euro rechnen.



Übrigens: Mit der Suche nach einem beruflichen Spezialgebiet steht Molcik nicht alleine da. Während die meisten Detektive früher noch als Allrounder gearbeitet haben, suchen heute immer mehr der 400 gewerbetreibenden österreichischen Detektive (38 davon gibt’s in der Steiermark) nach speziellen Betätigungsfeldern. „Die Auftragslage in Scheidungsfällen geht zurück“, sucht Berufsgruppensprecher Arthur Häfele nach einer Erklärung. „Heutzutage arbeiten meistens beide Eheleute, finanzielle Forderungen werden in Scheidungsfällen deshalb immer seltener. Meistens gelingt es schon dem Anwalt, einen Vergleich zu erwirken.“ Andere Bereiche wie die Suche nach untergetauchten Schuldnern, das Überwachen von krankgemeldeten Angestellten oder das Aufdecken von falschen Spesenabrechnungen beginnen laut Häfele hingegen zu boomen.