So ein „Circus“! Neue Disco für Graz

Im innerstädtischen Bereich gibt’s im Discobereich ja nicht wirklich viel an Angebot – da hab ich mir gesagt: Das musst ändern!“, so Alois Kerschenbauer, Inhaber der Bar „Basement“ in der Wielandgasse. Gesagt, getan: „Am 20. Oktober eröffne ich den ‚Circus‘!“ Und zwar in den Räumlichkeiten der früheren „Hopfenlaube“ – also an der Ecke Conrad-von-Hötzendorf-Straße/Brockmanngasse. Kerschenbauer richtet den Tanzpalast für eine breite Publikumsschicht aus, mit speziellem Konzept: „Es wird zwei Bereiche geben: zum einen die klassische Disco, hier legen immer wieder andere Top-DJs aus allen Bereichen von Elektro bis House auf. Bereich zwei wird eine Art Tanzstadl werden, wo Oldies genauso wie aktuelle Schlager gespielt werden. Hier gibt’s auch Kleinigkeiten zu essen.“

In Summe werden bis zu 140 Tanzwütige und Partytiger im Circus Platz haben und von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens abfeiern. „Allerdings nur Freitag- und Samstagnacht“, betont Kerschenbauer. „Das ‚Basement‘ hat täglich offen. Um das Lokal wieder etwas exklusiver zu machen, expandieren wir unser gemischtes Publikum jetzt eben in den ‚Circus‘.“ Aufs Interieur hat man besonderes Augenmerk gelegt, zwei Monate hat man renoviert: „Wir haben das Konzept dreimal umgeworfen. Fazit: Der Tanzstadl wird bodenständig, die Disco in edlem Silber-Grau-Schwarz erstrahlen. Räumlich haben wir hier ein einzigartiges Konzept!“ International inspirieren ließ sich Kerschenbauer nicht, obwohl er internationale Gastro-Erfahrung aufweist: „Gelernt hab ich Koch/Kellner, war in der Schweiz, auf Gran Canaria und zehn Jahre bei Charly Temmels „Kaiserhof“ und „Operncafé“.