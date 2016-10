Vom Humboldtkeller auf die Castingshow-Bühne

Der Grazer Robin Resch wird in Deutschland schon behandelt wie ein richtiger Star. Als Kandidat der Castingshow „The Voice of Germany“ tourt der Musiker durchs ganze Land, absolviert zahllose Auftritte und ist sogar zu Gast im Frühstücksfernsehen.



Resch durchlebt tatsächlich einen kometenhaften Aufstieg. Vor nicht einmal einem Jahr – im November 2015 – stand er im Humboldtkeller zum ersten Mal mit seiner Gitarre auf der Bühne und sang vor gerade einmal 40 Leuten. „Ich war immer zu schüchtern“, erklärt er. Eine Freundin hatte ihn schließlich dazu bewegt, beim legendären Liedermacherabend und im Club Wakuum zu spielen. „Robin ist ein sehr sympathischer Typ“, findet auch Michi the Fritz, Initiator des Liedermacherabends im Humboldtkeller. „Er spielt und singt mit sehr viel Gefühl. Schon bei seinem ersten Auftritt sorgte er für Gänsehautfeeling.“ Jetzt will es der 22-Jährige wissen. „Mein Ziel ist es, vor größerem Publikum zu spielen und Erfahrungen zu sammeln“, verrät er.



„Ich bin sicher nervös“

Ab 20. Oktober ist „The Voice of Germany“ im Fernsehen zu sehen, der Auftritt des Grazers wird vermutlich in der Woche da­rauf ausgestrahlt. „Ich werd sicher nervös sein“, weiß er schon jetzt. „Ich bin so froh, dass ich meine Gitarre hab. Da kann ich mich festhalten!“ Mit einer eigenen Version von Jamie Lawsons „Wasn’t Expecting That“ will er die Juroren, die sich die größten Talente zum Coachen auswählen, überzeugen. Und einen ganz besonders: „Ich bin für jeden Coach dankbar. Aber wenn ich’s mir aussuchen könnt, dann würd ich zu Sunrise Avenue-Sänger Samu Haber gehen.“

Neben seiner Leidenschaft für die Musik ist Resch übrigens begeisterter Taucher und Wassersportler. Im Sommer ist er da viel in den Alpenseen unterwegs – auch in seiner Heimat Rottenmann. Unterm Jahr studiert er in Graz Molekularbiologie an der Karl-Franzens-Universität und möchte später einmal in der medizinischen Wissenschaft tätig sein.