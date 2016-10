Grüne Gleise: Mit Vollgas zurück

Mit Vollgas zurück: Vor wenigen Monaten noch sah es so aus, als würde Graz – wie viele andere Städte auch – vermehrt auf grüne Straßenbahngleise setzen. Doch jetzt ist alles anders: Nicht nur wird es so schnell keine neuen Rasengleise geben – auch die wenigen noch bestehenden werden beseitigt.



Absage

Vor dem Sommer hat sich der Gemeinderat grundsätzlich zum Einsatz von Rasengleisen bekannt, da diese positive Effekte aufs Stadtklima haben, Lärm schlucken und das Auge erfreuen. Doch jetzt legen die Verkehrsplaner von FP-Stadtrat Mario Eus­tacchio und auch die Holding Graz eine Vollbremsung hin – und erteilen den grünen Gleisen eine lautstarke Absage. Zu teuer, zu viele Scherereien bei der Wartung, lautet der Tenor. So weist die Holding darauf hin, dass „der Bau von Rasengleisen im Schnitt um 30 Prozent teurer kommt und auch in der Erhaltung höhere Wartungskosten entstehen“.



Generell unmöglich ist es laut Holding, dort Rasengleise zu installieren, wo auch Autos und Busse die Bimtrasse nutzen oder queren. Daher habe man die Rasengleise in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße wieder entfernen müssen, da es „massive Beschwerden“ von Anrainern und Unternehmen wegen Schlamm, Schmutz und Staub – verursacht durch Individualverkehr auf der Bimstrecke – gegeben habe. Aus demselben Grund wird auch bei geplanten Tram-Ausbauten auf Begrünung verzichtet: Weil Autos und/oder Linienbusse die geplanten Trassen befahren werden, wird sowohl die Verlängerung der Straßenbahn in die Smart City ohne Rasengleise umgesetzt als auch die Verlängerung der Linie 3 nach Reininghaus sowie der Bau der Südwestlinie.



Schotter

Bleibt als quasi letzte nennenswerte Rasengleis-Strecke noch die Tramlinie 1, deren Sanierung und teilweise zweigleisiger Ausbau in Richtung Mariatrost bevorsteht. Auch hier fährt die Eisenbahn drüber, das Grün kommt definitiv weg. Wie die Holding betont, werden die Rasengleise durch Schottergleise ersetzt, die nicht nur günstiger sein, sondern auch besseren Schutz vor Erschütterungen bieten und zu einer Beschleunigung der Linie 1 führen sollen.



Enttäuschung

„Enttäuscht“ von der Absage an die Rasengleise zeigt sich Grün-Gemeinderat Karl Dreisiebner. Es mangle der Grazer Verkehrspolitik nicht nur am Geld, sondern offenbar auch am Willen, „sich wirklich Gedanken zu machen und städtebauliche und klimatologische Chancen wahrzunehmen“.