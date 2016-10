Wow! Die „beste Schachtel Europas“ kommt aus Graz

Wir sind wirklich sehr stolz auf diesen großen Erfolg. Diese Auszeichnung ist einer der renommiertesten Preise für Verpackungen überhaupt und gehört dem gesamten Team“, berichtet der Geschäftsführer von A&R Carton Graz, Peter Szabó.



Im Rahmen des diesjährigen Kongresses der ECMA (Vereinigung der Europäischen Schachtelmacher) in Antibes (Frankreich) erhielten die Grazer die Auszeichnung „Carton of the Year 2016“ für ihre Verpackung des E-Zigaretten-Starterpacks von „My. VON ERL“.

Die Jury war begeistert: Besonders gelobt wurden die Eleganz und die moderne visuelle Gestaltung, der Öffnungsmechanismus „mit dem gewissen Etwas“ und die Nachhaltigkeit – und der Grazer Schachtel wurde attestiert, ein „Auspackerlebnis“ zu sein.



Dabei war diese spezielle Schachtel ein richtiger Schnellschuss. „Manchmal werken wir viele Monate an einem Produkt. Dieses Konzept war aber schon in einem Monat fertig. Wir haben mit unserem Partner toll zusammengearbeitet“, befindet Szabó, der weiß, was eine gute Schachtel von einer schlechten unterscheidet. „Den allerersten Eindruck eines Produktes erhält der Käufer durch die Verpackung. Schachtel und Produkt müssen also stimmig sein und das gleiche Gefühl vermitteln.“ Das beginnt bei der Optik und endet beim Geräusch und sogar beim Geruch der Schachtel. Die Auszeichnung soll übrigens nicht die letzte gewesen sein: „Wir arbeiten bereits an neuen Ideen, die gehen uns zum Glück nie aus.“