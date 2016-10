Weil wir zu viel Alkohol trinken: 2017 kommt Maßnahmen-Plan!

In kaum einem anderen Land in Europa ist die Trinklust so groß wie hierzulande – 12,2 Liter pro Kopf und Jahr rinnen im Schnitt die Steirer-Kehlen hin­unter. Alkohol gehört in unserer Gesellschaft zum „guten Ton“. Das bleibt nicht ohne Folgen: Immerhin haben rund 1,1 Millionen Österreicher (rund 138.000 Steirer!) ein gravierendes Alkoholproblem. Davon gelten 370.000 als definitiv alkoholkrank, weitere 760.000 trinken Alkohol in einem gesundheitsschädigenden Ausmaß. Das heißt: Sie trinken mehr als die von der WHO standardisierte Harmlosigkeitsmenge pro Tag – die liegt bei Männern bei 24 Gramm Reinalkohol (0,3 Liter Wein oder 0,6 Liter Bier) und bei Frauen bei 16 Gramm (0,2 Liter Wein und 0,4 Liter Bier). Auf die Gesundheit schlägt sich das auf vielfältige Weise nieder – die Folgen reichen bis zum enorm erhöhten Krebsrisiko. Mittlerweile weiß man, dass rund sieben Krebsarten wie Dickdarm-, Leber- oder Brustkrebs von übermäßigem Alkoholkonsum beeinflusst sind.



Maßnahmenpaket kommt

Im Rahmen einer Suchtpräventions-Tagung, die unter dem Titel „Brennpunkt Alkohol“ steht, werden sich von Montag bis Mittwoch nächster Woche 140 Experten aus dem In- und Ausland diesem Thema widmen und gemeinsam Empfehlungen und einen Handlungsplan ausarbeiten, der dann ab dem kommenden Jahr österreichweit zur Umsetzung kommen soll.



Vorrangiges Ziel ist es, so Claudia Kahr von der Fachstelle für Suchtprävention VIVID, die diese Tagung veranstaltet, den Menschen einen maßvollen Umgang mit Alkohol zu vermitteln. „Wir wollen das Genussmittel nicht per se verdammen – es soll aber ein Genussmittel bleiben und nicht zum Suchtmittel werden.“ Wie das gelingen kann, so Kahr, „werden wir in einem Positionspapier mit 20 Handlungsempfehlungen zur Förderung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Alkohol präsentieren“. Darin gefordert werden wird etwa die Umsetzung eines Maßnahmenbündels – das reicht vom Ausbau der Lebenskompetenzprogramme für Kinder und Jugendliche über einen einheitlichen Jugendschutz bis hin zu Einschränkungen der Werbung für Alkohol.

Kahr: „Gute Erfolge bringt vor allem, die Lebenskompetenz Jugendlicher zu stärken. Dabei geht es darum, nicht mit erhobenem Zeigefinger vor Alkohol zu warnen, sondern Kinder im Umgang mit Frust, Konflikten, Krisen, Stress zu stärken – überall dort, wo Alkohol gerne als ,Lösung‘ eingesetzt wird. Ihnen stattdessen zu zeigen, dass es andere Wege gibt, um aus diesen Situationen zu kommen.“



Übrigens: Gesundheitslandesrat Christopher Drexler, der die Tagung eröffnet, ist es wichtig, beim Thema Alkohol auch politische Impulse zu setzen: „Mit dem Maßnahmenplan, der ab nächstem Jahr umgesetzt wird, sollen die Belastungen durch übermäßigen Alkoholkonsum bei Betroffenen, dem unmittelbaren Umfeld und in der gesamten Gesellschaft reduziert werden.“