Abschied von Fichte, Kastanie und Platane

Den Grazer Bäumen ging es auch schon einmal besser. Aktuell mussten Teile des Volksgartens gesperrt werden, weil einige Bäume so geschädigt sind, dass sie gefällt und ersetzt werden müssen. Andernorts verschwinden sogar – schrittweise und kaum von der Öffentlichkeit bemerkt – ganze Baumarten aus der Stadt.



Der Grund dafür: der Klimawandel. Er ist der große Feind vieler Grazer Bäume. Höhere Temperaturen schwächen die Bäume und helfen Schädlingen. Klimaforscher Karl Steininger vom Wegener Center der Karl-Franzens-Uni zeichnet für die Zukunft ein düsteres Bild. Graz muss sich in den kommenden Jahren auf höhere Durchschnittstemperaturen einstellen, es wird im Sommer längere Perioden mit Temperaturen über 30 Grad geben, selbst in der Nacht fällt das Thermometer oft nicht mehr unter 25 Grad. Gleichzeitig nehmen Starkregen und Hagel zu. Die Winter wiederum werden milder, Frosttage und Schneefall seltener. Das treffe Mensch, Tier und natürlich auch die Pflanzenwelt, so Steininger.



Eng wird es dabei für die Fichtenwälder – sie leiden zunehmend unter Borkenkäferbefall, der durch den Klimawandel und wärmere Winter, in denen Schädlinge besser überleben, begünstigt wird. Die Fichten zählen mit einem Anteil von knapp 13 Prozent zu den Top-3-Baum­arten in den Wäldern im Grazer Stadtgebiet. Steininger rechnet damit, dass die Fichte auf kurz oder lang verschwinden und durch robustere Laubbäume ersetzt werden wird.



Viele Schädlinge

Ähnliches gilt für die Rosskastanie, wobei in diesem Fall der „Gegenspieler“ die Miniermotte ist, die ebenfalls vom Klimawandel profitiert. Die Grazer müssten schön langsam Abschied nehmen von der Rosskastanie, meint Naturschutzbeauftragter Wolfgang Windisch. Diese Baumart sei den sich ändernden Klimabedingungen nicht mehr gewachsen. Auch den Grazer Platanen steht – bildlich gesprochen – das Wasser bis zum Hals. Sie ringen mit der Platanennetzwanze, einem Schädling, dem das wärmere Klima ebenfalls gut tut.



Während also „alte Bekannte“ gehen müssen, finden sich zunehmend neue, widerstandsfähigere Baumarten im Stadtbild: Berg- und Spitzahorn, Birke und Schwedische Mehlbeere werden in vielen Fällen bereits dort nachgepflanzt, wo für Kastanie und Co. das Licht ausgeht.