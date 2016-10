Keine Spur von Friedhofsruhe

Die trauernde Witwe stand vor dem Grab ihres Mannes auf dem Grazer St. Peter Friedhof und plötzlich zischte ein Radfahrer an ihr vorbei. „Ich habe bereits richtig Angst am Friedhof vor diesen Radlern“, sagt die Frau.



In der Tat benützen viele Radfahrer die Durchfahrtmöglichkeit vom Eingang Plüddemanngasse beim Lidl hin zum Ausgang St. Peter Hauptstraße als ideale Abkürzung. Dabei kommt es immer wieder zu gefährlichen Begegnungen mit den trauernden Friedhofsbesuchern. Roman Wurzer, Verwaltung Stadtpfarrkirche und Verwalter am Zentralfriedhof: „Grundsätzlich gilt auf allen unseren Friedhöfen für Radfahrer Fahrverbot. Das ist am Eingang gekennzeichnet. Offenbar halten sich etliche nicht an das Verbot.“



Michael Pregartner, Ordinariatskanzlei: „Wir kennen das Problem. Es ist leider ein schwieriges Unterfangen, das Verbot durchzusetzen. Ganz klar ist ein Friedhof eine Art heiliger Raum, der nicht entwürdigt werden darf. Ich werde mit unserer Rechtsabteilung beraten, was wir hier tun können. Derzeit können wir nicht effektiv gegen diese Unsitte vorgehen.“ Ein weiteres Problem ist der zunehmende Diebstahl von Grabschmuck, wie Blumen oder Kerzen. Wurzer: „Wie soll man das kontrollieren, man müsste ja den Dieb in flagranti erwischen. Das ist eine weitere schwierige Problematik.“



Die eingangs erwähnte Leserin jedenfalls fühlt sich derzeit nicht mehr sicher auf dem Friedhof. Ihrer Beobachtung nach „lungern auch immer öfter Menschen am Friedhof herum, die absolut nichts mit Totengedenken zu tun haben“. Übrigens: Früher waren die Grazer Friedhöfe in der Nacht geschlossen. Jetzt sind sie offen.