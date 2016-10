Kurse fallen aus – Studenten sehen rot

Riesenwirbel am Institut für Romanistik! Der Grund: Gleich neun Französisch-Pflichtkurse können nicht angeboten werden, weil es zu wenige Lehrkräfte gibt. Jetzt steigen die Studenten auf die Barrikaden: Die Studienvertretung hat für mehrere Tage eine Petition auf ihre Website gestellt, die der Studienleitung vorgelegt werden soll.



„Im Fach Französisch herrscht ein massiver Mangel an Lehrkräften, weswegen zahlreiche Lehrveranstaltungen, die eigentlich Anfang Oktober beginnen hätten sollen, noch nicht stattfinden können“, heißt es dort. Minimalforderung: Zumindest eine offene Stelle soll so schnell wie möglich nachbesetzt werden. Protest-Unterschriften wurden bereits gesammelt, für genauere Details stand uns die Studienvertretung nicht zur Verfügung – sie war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.



Ungeeignete Bewerber

Lukas Meyer, Dekan der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Uni Graz, versucht indes die Wogen zu glätten: „Dass es nicht leicht war, geeignete Personen zu finden, stimmt. Schon im Frühjahr 2016 haben wir zwei Lecturer-Stellen ausgeschrieben. Voraussetzung für den Job war ein abgeschlossenes Doktorat. Weil sich kein geeigneter Bewerber gefunden hat, mussten wir die Stellen im Sommer noch einmal ausschreiben.“

Diese Ausschreibung war erfolgreicher, allerdings konnten sich diesmal auch Personen ohne Doktortitel bewerben.



Mittlerweile habe man sich für zwei gut geeignete Kandidaten entschieden, versichert Meyer. Die Namen möchte er vorerst aber nicht nennen. „Das machen wir, wenn die Arbeitsverträge unterschrieben sind.“ Bei den neuen Mitarbeitern handelt es sich um keine Professoren, sondern um befristet angestellte Französischdozenten. „Das ist in der Sprachausbildung aber durchaus so üblich“, versichert der Dekan, der sich damit aus dem gröbsten Schlamassel heraußen wähnt und auf Ruhe hofft: „Ich vermute, die Studierenden hatten Angst, dass die Stellen überhaupt nicht besetzt werden, aber das ist ja jetzt geklärt.“

Was passiert nun mit den neun nicht begonnenen Kursen? Sie starten laut Meyer einfach später. Ab November soll am Institut für Romanistik in der Personalpolitik wieder der „Normalbetrieb“ aufgenommen werden.