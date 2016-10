„Wunderkind“ liest 558 Bücher in einem Jahr

Wer es schafft, in weniger als einem Jahr 558 Bücher zu lesen, für den reicht die Bezeichnung „Leseratte“ gar nicht mehr aus. Handelt es sich dann noch um ein zwölfjähriges Mädchen, muss man schon den Begriff „Wunderkind“ verwenden. Ein solches ist Malena Stöttner: Die Grazer Schülerin ist seit 1. Dezember 2015 bei der Grazer Stadtbibliothek registriert und hat seither 558 Bücher ausgeliehen und nachweislich gelesen. Das sind durchschnittlich zwei Bücher pro Tag!



Sieg bei Wettbewerb

„Aufgeflogen“ ist die Zwölfjährige beim „Lesepiloten“-Wettbewerb der Stadtbibliothek im Sommer. Mit 477 allein im Jahr 2016 aus der Bibliothek entlehnten und gelesenen Büchern, zu denen sie auch noch Frage- und Bewertungsbögen abgab, ließ sie die Konkurrenz weit hinter sich – der Zweitplatzierte schaffte heuer „nur“ 78 Bücher. In der Stadtbibliothek ist Malena als Stammgast ohnehin bestens bekannt – auch weil sie die Einzige ist, die „immer mit einem Rollkoffer zum Ausleihen“ komme, heißt es.



300 Seiten pro Stunde

Wer allerdings glaubt, dass Malena nur dünne Jugendheftchen liest, liegt falsch. „Es sind dicke Bücher“, bestätigt ihre Mutter Mina Stöttner. „Ein Buch mit 300 Seiten lese ich in einer Stunde“, sagt Malena selbst. Warum sie so schnell ist, erklärt sie so: „Bücherlesen ist für mich wie Fernsehen. Es ist so, als ob es ein Film wäre. Und ein Film läuft ja auch nicht in Zeitlupe ab.“ Von leichter Lesekost kann auch keine Rede sein: Malena liest Sachbücher aller Art, lese aber auch „Romane mit Pferden und alles mit Tieren“. So ist auch „Charlottes Traum­pferd“ von Nele Neuhaus eines ihrer absoluten Lieblingsbücher.

Und auch die Jugendbuch-Serie „Die Penderwicks“ von Jeanne Birdsall liegt ihr sehr am Herzen, dazu noch Klassiker wie „In 80 Tagen um die Welt“ oder „Robinson Crusoe“. „Nicht so“ interessiert sich das Mädchen dagegen für Fantasy-Werke á la Harry Potter. „Das entspricht nicht der Wahrheit“, hat sie lieber harte Fakten.

Lesen, sagt Malena, habe sie schon vor der Schule gelernt. 200 Bücher hat Malena selbst zuhause, die Stadtbibliothek besucht sie zweimal im Monat. „Ich borge dann immer 25 bis 30 Bücher aus.“ Weitere zehn Bücher entlehnt sie jeden Monat aus der Schulbibliothek ihres Gymnasiums. „Ich lese so zwei Bücher am Tag, am Wochenende fünf, sechs.“ Mina Stöttner freut sich, dass ihre Tochter Bücher verschlingt – doch zuweilen ist ihr das auch unheimlich. „Sie liest den ganzen Tag. Eigentlich muss ich ihr manchmal das Buch wegnehmen.“



Mit dem Lesen ist die Schülerin aber nicht ausgelastet. „In der Volksschule habe ich drei kleine Bücher geschrieben“, erzählt Malena. Die überarbeitet sie derzeit und bastelt an einem Roman. „Der ist fast fertig“, verrät Malena, dass sich ihr Werk um eine Familie dreht, die Tiere rettet. Die Chancen stehen gut, dass der Roman bald in Buchhandlungen aufliegt: Schulstadtrat Kurt Hohensinner hat ihr bei einem Treffen bereits angeboten, die Stadt werde sie bei der Veröffentlichung ihres Buches unterstützen. Neben dem Lesen und Schreiben gilt Malenas Leidenschaft den Tieren. Sie hat mehrere Haustiere (unter anderem ein Huhn) und will einmal Tierärztin werden – und im Idealfall auch Schriftstellerin.