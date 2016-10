Schräg! Grazer Lift als „Düsentrieb“-Fabrik!

Kasterln, die mittels Schallwellen in den Gleisen Alarm schlagen, wenn ein Zug heranrast, eine App, die das Branchenbuch für Handwerker ersetzt, Windkraftwerke, für die man die Natur nicht umgraben muss, oder eine Handy-Funktion, mit der sich vom Auto aus Schranken zum Parkplatz öffnen lassen – all diese kuriosen Ideen stammen von jungen Grazern, die damit den Schritt zur Firmengründung wagten. Präsentiert wurden sie – in einer 90-sekündigen Liftfahrt im Energie-Steiermark-Gebäude beim „Elevator Pitch“. Bei dieser Veranstaltung präsentieren ambitionierte „Düsentriebs“ ihr Produkt einer Jury aus Wirtschaftsexperten, die dem Sieger schließlich mit 5000 Euro den Weg in die Selbständigkeit ebnen. An Erfolgsmodellen mangelt’s nicht.



HADI etwa, eine Handy-App, von Levent Akgün erdacht, liefert Handwerkern Anfragen von Auftraggebern direkt aufs Handy. „Wir haben seit dem Elevator Pitch zig Aufträge, sind regelmäßig im TV gewesen und suchen jetzt ein neues Büro in Graz – wir expandieren!“, so Akgün.

Spannend auch: „Kinetic Mouse“ von Markus Pröll. Mit diesem Programm können Menschen mit eingeschränkter Handfunktion den PC-Mauszeiger steuern – mittels Kopfbewegung!

„bionic surface“ wiederum (von Andreas Flanschger und Peter Leitl ins Leben gerufen) ist ein Windkraftkonzept, das bodennahe Winde effektiv nützt – etwa in Baumhöhe – und so als Kleinwindkraftwerk genutzt werden kann. Da das Ganze keine großen Baumaßnahmen benötigt, muss ins Landschaftsbild kaum eingegriffen werden.



Weitere Projekte sind in der finalen Entwicklungsphase, wie die Boxen von Andreas Zehetner: Die „Scream Box“ ermöglicht Menschen, nach Stürzen daheim per Rufsignal Alarm zu schlagen: Die Box reagiert auf die Rufe und sendet die Daten an Rettung und Co. Die „Snowbox“ funktioniert ähnlich, sie aktiviert allerdings Lawinen-Airbags. „Die Erfolgsmodelle vom Elevator Pitch beweisen, dass Mut zum Risiko belohnt wird!“, so Bernd Liebminger von der Wirtschaftskammer. Der nächste „Elevator Pitch“ steigt übrigens am 21. November.