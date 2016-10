Arztsuche: Grazer fragen Nachbarn!

Die Pflege einer guten Nachbarschaft ist wieder schwer im Kommen. Sei es, um einen Tipp für einen guten Arzt oder Handwerker zu kriegen oder um eine Leiter zum Ausmalen oder einfach nur einen Wok auszuborgen – tausende Grazer klingeln dafür wieder zuerst einmal beim Nachbarn an.



Ganz genau sind es derzeit 2753 Personen, die sich sozusagen als „aktive Nachbarn“ geoutet und sich bei der Intitiative „FragNebenan“ (auf der Homepage www.fragnebenan.com) angemeldet haben. Dort ist man kostenlos im Internet nur mit Menschen verbunden, die in direkter Umgebung wohnen und an nachbarschaftlichem Austausch interessiert sind. Genau ein halbes Jahr nach dem Start der Grätzelinitiative („der Grazer“ berichtete) werden alleine in Graz jede Woche bereits durchschnittlich 20 neue Themen bzw. Anfragen gestartet.



„Die Grazer sind extrem schnell auf die Idee der guten Nachbarschaft angesprungen“, erzählt Gründer Stefan Theißbacher, der „FragNebenan“ inzwischen bundesweit in allen größeren Städten anbietet. „Wir bauen das aber auch jederzeit aus. Sobald sich in einer Gemeinde mehr als 50 Leute bei uns melden, schalten wir unsere Seite für sie frei.“ Übrigens: Auch die Grazer Stadtverwaltung soll bald ein guter Nachbar werden und mit den Nachbarn auf einfachem Weg in Kontakt treten können – und natürlich umgekehrt. „In Wien haben wir das bereits mit der Stadt aufgebaut. Wenn alles gutgeht, wird Graz im nächsten Jahr ein guter Nachbar sein.“