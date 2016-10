Dank Neuwahlen: Gebühren für Müll, Kanal und Wasser steigen

Dass Graz Anfang Februar 2017 einen neuen Gemeinderat wählen muss, hat für die Grazer auch unangenehme Folgen. Denn da die Stadt vorerst mit einem behelfsmäßigen Budget weitermachen muss, dürfen sich die Bürger schon jetzt auf so manche Teuerung „freuen“. Gleichzeitig herrscht in anderen wichtigen Bereichen (Stichwort: „Flächenwidmungsplan“) Stillstand.



Bereits fix: Nach dem von ÖVP, KPÖ und SPÖ für 2015 und 2016 vereinbarten Gebührenstopp greift jetzt wieder die „Tarif­anpassungsautomatik“: Mit 1. Jänner 2017 steigen also wieder die Gemeindeabgaben für Müll, Kanal und Wasser. Und zwar um die Inflationsrate – die liegt derzeit aufs Jahr gerechnet bei 0,8 Prozent. Das trifft Hausbesitzer ebenso wie Mieter.



Keine Wohnbauoffensive

Auf Eis liegt indes eine Neuauflage der Wohnbauoffensive: Hunderte günstige (Gemeinde-)Wohnungen wollte die Stadt in den letzten Jahren mit einem Sonder-Wohnbauprogramm schaffen, eine neue Bauoffensive ist aufgrund der Neuwahl vorerst nicht in Sicht – obwohl man sich quer durch die Parteien einig ist, dass sie aufgrund der angespannten Lage am Wohnungsmarkt und explodierender Mieten dringend notwendig wäre.

Komplizierter ist die Sache mit der vergünstigten Jahreskarte für die Öffis. Hier hat der Gemeinderat im Frühjahr beschlossen, die Jahrestickets mit jeweils 175 Euro zu fördern. Aktuell kostet somit ein Ticket 241 Euro, ohne Förderung wären es 416 Euro. Die Förderaktion gilt „auf unbestimmte Zeit“, läuft also theoretisch auch im nächsten Jahr weiter. Aber die Uhr tickt: Mitte 2017 wird der steirische Verkehrsverbund seine Tarife wieder kräftig anheben. Gibt es bis dorthin keinen neuen Förderbeschluss des Gemeinderats, wird dann womöglich auch das vergünstigte Jahresticket empfindlich teurer.



Warten auf FLÄWI

Weiter warten heißt es beim Flächenwidmungsplan. Der neue FLÄWI 4.0, ohnehin durch tausende abzuarbeitende Bürgerbeschwerden schwer in Verzug, wird dank Neuwahl noch immer nicht in Kraft treten. Gerade Bauherren, Investoren und Unternehmer kiefeln an den Folgen, denn sie bleiben noch länger im Unklaren, wie und ob sie ihre Grundstücke nutzen können. Besonders bitter ist die neuerliche Verzögerung für die Univiertel-Wirte – sie müssen noch länger auf die versprochene FLÄWI-Anpassung warten, die den Szene-Lokalen endlich wieder längere Öffnungszeiten und ausgelassene Partys ermöglicht.