G(r)abalier-Klang für den allerletzten Gang

Volle Konzerthallen, Platten-Erfolge sonder Zahl – und jetzt dominiert Andreas Gabalier auch noch Begräbnis-Charts. Sein Hit „Amoi seg’ ma uns wieder“ hat sich zur absoluten Nummer eins bei Grazer Beerdigungen hochgespielt. „Hunderte Male“, erzählt etwa Harald Kolar von der Bestattung Graz, wurde die einfühlsame Ballade schon gewünscht. Auch beim Bestattungsunternehmen „Alpha“ herrscht Gabalier-Boom: „Das Lied ist unangefochtene Nummer eins!“, so Geschäftsführer Roman Wurzer. Nicht anders ist’s bei Christian Nesitka von „Pax“: „Keine Woche vergeht ohne diesen Wunsch.“



Rock statt Requiem

Damit hat der steirische Volks-Rock-’n’-Roller langjährige Klassiker wie Frank Sinatras „My Way“ klar von der Spitze verdrängt. Im Rahmen immer individueller gestalteter Beerdigungen wird’s dann aber schon auch einmal rockig – mit „Highway to Hell“ von AC/DC und „November Rain“ von Guns N’ Roses. Ebenfalls sehr gefragt: Falcos „Out of the Dark“, Herbert Grönemeyers „Mensch“ und Enyas „Only Time“.



Janker und Sturmdress

Aber nicht nur in Sachen Musik, auch bei der Bekleidung regis­trieren die Bestatter einen Heimatboom. Der klassische schwarze Anzug hat vielfach ausgedient. „Steirertracht ist ein echter Renner“, erzählen Nesitka und Wurzer. Und manchmal wird’s auch schräg: „Es lassen sich tatsächlich Leute im Sturm-Dress begraben, Rocker-Kluft ist ebenso gefragt – und auch der Trainingsanzug als letztes Outfit ist immer wieder einmal ein Thema!“



Kurios sind die Wünsche auch, wenn es um Grabbeigaben geht: „Fotos und Stofftiere sind Klassiker – aber wir hatten auch schon den Fall, dass jemand dem Liebsten einen Doppelliter Wein mit in den Sarg geben wollte. Solche Wünsche können wir dann nicht erfüllen. Auch einen 1,5 Meter großen Teddy lehnten wir ab – der war größer als der Sarg!“, sagt Wurzer. Bei „Pax“ kommt man auch dem Wunsch, den Aufbahrungsbereich individuell zu schmücken, nach. Nesitka: „Wir hatten da etwa schon ein Rallye-Bike neben dem Sarg stehen. Und für einen GAK-Fan haben wir den ganzen Saal mit roten Fanartikeln geschmückt.“

Und: „Vereinzelt kommen Grazer zu uns, die die Asche Verstorbener zu einem Diamanten für ein Schmuckstück brennen lassen wollen“, nennt Kolar einen weiteren Trend. Auch im Kommen: Baumbestattungen. Naturliebhaber suchen sich zu Lebzeiten aus, unter welchem Baum ihre Urne bestattet werden soll. Möglich ist das beispielsweise am „FriedWald“ in Kumberg – in Bio-Urnen.