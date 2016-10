Süßes oder Saures: Die Top-Halloween-Partys in Graz

Keine Angst! Wenn am 31. Oktober abends gruselig verkleidete Gestalten durch die Straßen gehen, sind das auf keinen Fall die derzeit gefürchteten Horror-Clowns. „Trick or treat? Süßes oder Saures?“ ist angesagt, denn den in den USA so beliebten Halloween-Brauch hat man schon seit vielen Jahren auch bei uns voll übernommen. Nur: Statt dem anfänglichen Kinderfest ist Party für die Großen angesagt. Halloween-Fans haben da große Auswahl. Der Bogen reicht vom dritten Halloween-Ball im Congress bis zur „Mutter aller Halloween-Partys in Graz“, dem Halloween Havoc in der Postgarage.

Postgarage: Halloween Havoc

„Alltag raus, Audiotherapie rein“ heißt es beim Halloween-Event in der Postgarage. Headliner ist der 29-jährige Stuttgarter Konstantin Sibold, dessen Techno-Track „Mutter“ in DJ-Sets von Techno-Größen rund um den Planeten für epische Momente sorgt. Hier das Line-up am Main Floor: Neben Sibold noch DJ Mischkonsum, Blockoland, Hubi. Die Kammer des Schreckens gestaltet Tanz der Moleküle, Special-Halloween-Visuals inside und outside kommen von MO:YA. Start ab 23 Uhr!

PPC: Halloween-Party TNGHT Special

Wer im Halloween-Kostüm kommt, hat Gratis-Eintritt bis 23 Uhr. Beim TNGHT-Halloween-Special geht es auf dem Dancefloor um den Sound von 2016. Gebracht werden top-aktuelle Tracks und die besten Soundportal-All-Time-Hits. Musikalisch geht es von Bilderbuch über Casper, Camo & Krooked, Deichkind, Ting Tings bis zu Wanda. In der Bar gibt es die Bassklinik mit Drum and Bass, Jump Up Sounds, Dubstep, Drumstep und auch sehr viel EDM (Electronic Dance Music). Start 22 Uhr!

Congress: Halloween-Ball The Dead Silence

Zum dritten Mal geht im Grazer Congress der Halloween-Ball über die Bühne. Motto: The Dead Silence. Jack Coleman schafft mit „The Dead Silence“ die schrillste und lauteste Stille aller Zeiten. Line-up: High Five, Antenne Zombie Disco. Dresscode: Halloween-Horror & Glam. Die Aftershow-Party-Location ist dann der Club Katze Katze ab 1 Uhr früh. Ballstart 20 Uhr.

Seifenfabrik: Rave in the Cave

Auf vier Floors geht es in der Seifenfabrik rund. Zwölf Stunden durchfeiern ist angesagt. U. a. mit The Nagual, Ausland666, De:Mention, Kvnsh!n (Hardcore Floor); Randomer, Citizens, Laurens, SEDVS, Simon/Off, Zotsch (Techno Floor); The Upbeats, DJ Snare, Dub Antix & Domino, Grimetime & EEZEE, Dotworks, Specture b2b Artheist, Peflex & Antropic (Drum & Bass Floor). Dazu gibt es Outdoor mit Lagerfeuer, Installation, Visuals. Abgefeiert wird von 21 Uhr am 31. 10. bis 9 Uhr am 1. November!