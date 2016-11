„Grand Slam!“ Grazer auf dem Dichter-Thron

Mit einer „Hymne auf Österreich“ holte er sich den Titel! Wurde der Grazer Schauspieler Christoph Steiner 2015 noch Zweiter bei den österreichischen Poetry-Slam-Meisterschaften, setzte er sich kürzlich die Krone auf, ließ 31 Mitbewerber hinter sich. „Gerechnet hab ich nicht damit – und mit dem Gedanken bin ich auch nicht in den Bewerb gegangen. Die Leute im Saal mitreißen, sie schnell für dich gewinnen und dabei noch eine gute Performance – sprich optisches Auftreten – auf die Reihe zu kriegen, ist nicht immer einfach“, so Steiner. Geklappt hat’s jedenfalls, und mit seinem lyrisch-humoristischen Werk (Textauszug des Finalbeitrags siehe Box) traf er genau den Nerv der 500 Zuschauer im bummvollen Saal der Linzer „Tabakfabrik“.

Und der Jury hat’s offenbar auch gefallen. „Meine Beiträge leg ich überhaupt gern subtil an, übe dabei versteckte Kritik an Systemen und aktuellen Situationen. Moralisch will ich dabei nie sein – ich komm den Leuten nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern biete einen Denkanstoß an“, erklärt Steiner sein Erfolgsrezept. Der 25-Jährige beweist sein Bühnentalent übrigens auch im Next Liberty, wo er den Peter Pan gibt. „Am Tag des Finales stand ich bis 17.30 Uhr noch auf der Bühne in Graz und bin dann nach Oberösterreich raufgedüst.“



Jetzt ab zur Euro

Seine nächsten Ziele sind ambitioniert. Nach dem heimischen Meistertitel will Steiner Europa erobern! „Im November steigt die Europameisterschaft in Belgien – da muss auf Englisch ge­slammt werden. Eine Umstellung für mich – umso härter trainiere ich schon seit Langem.“ Die Pointen auf Englisch aufgehen zu lassen, dürfte dabei nämlich besonders herausfordernd werden. Dank des österreichischen Slam-Titels kann Steiner in wenigen Tagen auch bei den deutschen Meisterschaften in Stuttgart performen. Auch da soll der Sieg nach Graz gehen!