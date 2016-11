Es „brennt“ in der Feuerwache Ost

Der schlechte Zustand der Feuerwache Ost am Dietrichsteinplatz ist kaum zu fassen: Weder die Elektrik noch die Betriebsmittellagerung, nicht einmal die Brandschutzbestimmungen entsprechen den vorgeschriebenen Normen. Die Fahrzeughallentore wurden wegen akuter Gefahr entfernt, und als Ersatz wurden lediglich Planen angebracht. Im Winter muss deshalb enorm viel geheizt werden, damit der Diesel in den Einsatzfahrzeugen nicht einfriert.

Die Schlafräume der Besatzung unterm Dach sind hingegen im Sommer unerträglich, da aufgrund schlechter Dämmung die Temperaturen auf bis zu 50 Grad steigen. Ebenfalls kurios: Der Rutschbaum wurde noch nie benutzt, weil es bis heute keine Bewilligung gibt. Alles andere als ein würdiger Arbeitsplatz für unsere Berufsfeuerwehr.



„Wir brauchen einen Plan“

„Die Wache ist sehr alt und ex­trem sanierungsbedürftig“, berichtet Oberbrandmeister Wolfgang Mohr. „Es wird seit Jahren einfach nichts mehr saniert, weil man in der Politik offenbar nicht genau weiß, wie es weitergehen soll.“ So helfen sich die Feuerwehrleute in vielen Fällen selbst. Der verstopfte Abfluss wird provisorisch immer wieder entstopft, unterm Dach wurde auf Eigeninitiative eine Klimaanlage installiert und viele Unzulänglichkeiten aus der eigenen Tasche ausgebügelt.



„Was uns aber eigentlich am meisten beschäftigt, ist die Unsicherheit, wie es jetzt weitergeht. Wird anständig saniert, umgebaut oder übersiedelt? Wir bräuchten irgendeine Art von Plan und Datum.“ Ganz so einfach dürfte diese Frage nicht zu beantworten sein, denn „durch die Neuwahlen steht alles“, weiß Gemeinderat Gerald Haßler, der im jüngsten Gemeinderat einen Antrag zur Feuerwache einbrachte. „Es ist dringend notwendig, dass ein umfassendes Konzept erstellt wird. Diese Situation ist für die Feuerwehr nicht tragbar.“ Der Sprecher der Berufsfeuerwehr Thomas Schmallegger nimmt diesen Ball auf und verspricht: „Derzeit läuft eine interne Erhebung. Nach Abschluss dieser werden wir den zuständigen Gremien einen Projektplan vorlegen.“