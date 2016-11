Selbstverteidigungs-Kurs im Best Fitness

Die Meldungen über tätliche Übergriffe häufen sich, sogenannte Horro-Clowns treiben ihr Unwesen und die Jahreszeit, in der es immer früher dunkel wird, verstärkt ebenfalls das Gefühl der Unsicherheit vor allem bei Frauen. Selbstverteidigunskurse versuchen deshalb, das Selbstvertrauen zu stärken. Kampfsportpionier und Selbstverteidigungstrainer Norbert Pelzl bietet daher im Best Fitness (Raaba und Graz) einen Kurs an. Teilnehmer seiner Kurse lernen etwa das Sich-Befreien aus Umklammerungen, die Abwehr von Würgegriffen und das Verteidigen gegen Faustschläge und Fußtritte. „Grazer“-Marketingberaterin Eva Semmler-Bruckner wagte den Selbstest „Ich hoffe natürlich, dass ich mich nie selbst verteidigen muss. Das Wichtigste, das ich aus dem Kurs mitnehme, ist die Gewissheit, dass ich es im Erstfall könnte.“



4 Wochen Intensivkurs:

Kursbeginn:

Raaba: 8.11.2016 19:30 bis 21:00 Uhr

Graz: 9.11.2016 17:30 bis 18:30 Uhr



Anmeldung unter:

Dr. Aunerstraße 22, 8074 Raaba

Te.: 0316/ 40 50 80



Abstallerstraße 18, 8053 Graz

Tel.: 0316/ 27 6660



sicherundfit@bestfitness.at