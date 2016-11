Weiter Wirbel um Werbetafeln

Bei vielen Grazer Unternehmern ist der Ärger groß: In jüngster Zeit mehren sich „freundliche“ Briefe der Stadtbehörden an Firmenchefs, dass ihre Werbetafeln, die oft schon viele Jahre genutzt werden, plötzlich eine Genehmigung brauchen – „der Grazer“ berichtete bereits über einen solchen Fall im Bezirk Waltendorf. Dass sich so mancher Unternehmer von Amtswegen „papierlt“ fühlt, bestätigt nicht nur die Wirtschaftskammer, sondern auch SP-Gemeinderätin Susanne Bauer.



Für Unverständnis sorgt laut Bauer vor allem, dass Unternehmer von den Behörden aufgefordert wurden, „das Genehmigungsprozedere inklusive Einreichung, Skizzen, Architektenplanung nachzuholen, wobei selbst dann dies abgelehnt wurde – etwa mit der Begründung, die Werbeanlagen würden den ‚vorherrschenden Gebietscharakter‘ stören und somit nicht dem steirischen Baugesetz entsprechen“. Die Stadt müsse endlich „für die Unternehmer klare Vorgaben, wie sie ihre Leistungen im öffentlichen Raum ankündigen dürfen“, schaffen, fordert Bauer.



Petition ans Land

VP-Bürgermeister Siegfried Nagl spielt indes den Ball ans Land weiter. Damit Graz den Umgang mit Werbetafeln außerhalb der geschützten Altstadtzone neu regeln könne, müsse das Land seine Gesetze anpassen. Schon vor fünf Jahren habe der Gemeinderat eine entsprechende Petition ans Land beschlossen, diese Petition liege jetzt ja bei SP-Landesrat Anton Lang. Graz, so Nagl, brauche ein neues Regelwerk, „aber dazu benötigen wir auch die gesetzliche Möglichkeit seitens des Landes Steiermark“.



Leitfaden

Auf eine Gesetzesänderung zu warten, sei „der lange Weg“, meint dagegen Bauer. Sie plädiert für eine rasche Lösung und ist überzeugt: „Wir können selbst etwas machen.“ Geht es nach Bauer, dann soll die Stadt künftig selbst einen Leitfaden herausgeben und den Unternehmen darin klar die Spielregeln kommunizieren, wie sie ihre Werbetafeln rechtlich einwandfrei aufstellen und nutzen können. In anderen Städten funktioniere das ja auch.